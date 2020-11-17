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日職／雖有陳偉殷拉尾盤 仍是台灣球員黯淡一年

聯合新聞網 / 福耳
陳偉殷重返日職讓台灣球迷非常期待，但仍然無法突破今年旅日球員的集體大低潮。 擷圖自千葉羅德官方FB粉絲團
陳偉殷重返日職讓台灣球迷非常期待，但仍然無法突破今年旅日球員的集體大低潮。 擷圖自千葉羅德官方FB粉絲團

日職的例行賽隨著14日央聯最後一場比賽打完後已全部結束，洋聯季後賽的結果也於週日出爐，軟銀直落二打敗羅德，將代表洋聯在21日與央聯的巨人爭奪今年的日本一殊榮，本季共有10名台灣球員在日本打拼，但表現普遍不佳，是近5年來最黯淡的一年。

巨人 陽岱鋼 出賽38場 打擊率2成38 1轟 6打點

陽岱鋼本季的表現是近11年來最差，期待他在總冠軍賽能有機會發揮，也為爭取明年的位置做好準備。 聯合報系資料照
陽岱鋼本季的表現是近11年來最差，期待他在總冠軍賽能有機會發揮，也為爭取明年的位置做好準備。 聯合報系資料照

來到巨人後打席逐年遞減的陽岱鋼，春訓加練一壘以期獲得更多上場機會，但在另一名老將中島宏之較受重用，以及自身打擊狀況不佳的情況下，8月初被下放二軍，直到球隊已拿下優勝後的11月才升上一軍，出賽場數、打席數及各項打擊成績都是從10年成為火腿主力後的最差表現，會不會被帶進日本一大賽還是未知數，而雖還有一年合約，季後的動向也是關注的焦點。

火腿 王柏融 出賽52場 打擊率2成07 2轟 9打點

王柏融加入火腿的第二個球季成績急速下滑，與過去在中職的表現簡直判若兩人，明年球季可能是他最後證明的機會。 聯合報系資料照片
王柏融加入火腿的第二個球季成績急速下滑，與過去在中職的表現簡直判若兩人，明年球季可能是他最後證明的機會。 聯合報系資料照片

在適應日職一年後，原本球迷都對王柏融今年的表現抱非常大的期待，不過歷經打擊狀況不佳以及右肘疼痛的影響，本季的打席數只有去年的1/3不到，上場也幾乎都是代打，即使代打表現還算不錯，但整體的打擊成績確實比去年還差，被三振率更是從2成提高到3成，明年是合約的最後一年，如果沒有讓人可以接受的成績，就只剩下回台的選擇了。

樂天 宋家豪 出賽38場 防禦率6.94 1勝 2敗 11中繼點

宋家豪在今年季末頻頻遭到打爆，防禦率6.94也是旅日生涯最差，比去年的2.18直接翻了3倍。 聯合報系資料照片
宋家豪在今年季末頻頻遭到打爆，防禦率6.94也是旅日生涯最差，比去年的2.18直接翻了3倍。 聯合報系資料照片

宋家豪是表現與去年落差最大的台灣球員，因為去年的成績不錯，是樂天主力牛棚，但今年在沒有傷痛的情形下防禦率卻暴增，尤其是在9、10兩個月，單月防禦率都超過10，也讓他多次被下放二軍調整，明年宋家豪仍續留，表現是否恢復正常，也會是樂天能否重回前段班的要素之一。

西武 吳念庭 出賽51場 打擊率2成27 0轟 5打點

吳念庭本季的成績雖然仍然不太理想，但已回復2017年的水準，期待明年生涯首轟能儘早出現。 擷圖自推特
吳念庭本季的成績雖然仍然不太理想，但已回復2017年的水準，期待明年生涯首轟能儘早出現。 擷圖自推特

吳念庭的打擊數據雖然不是很好看，但對於去年完全沒有在一軍出賽的他來說，今年的表現已經比前3年都來得好了，上壘率及得點圈打擊率也是生涯最佳，算是台灣球員中在今年收穫最大的一位，只不過已27歲的他，要在競爭激烈的日職生存久一點，還是得交出更好的成績。

歐力士 張奕 出賽13場 防禦率4.31 2勝 4敗

張奕本季在客戰的防禦率3.21算是相當不錯，但在主的防禦率則高達5.85，此外也被樂天打得太慘，是需要注意的地方。 聯合報系資料照片
張奕本季在客戰的防禦率3.21算是相當不錯，但在主的防禦率則高達5.85，此外也被樂天打得太慘，是需要注意的地方。 聯合報系資料照片

在12強中大放異彩的張奕，今年因傷遲到8月中才上一軍，9場先發表現還可以，但在10月底的最後一場先發5局掉7分後就被調至中繼，到球季結束前共中繼4場。本季總共出賽13場，投了將近是去年兩倍的48局，奪三振率、被打擊率及WHIP等都有明顯進步，可以期待他明年的表現。

羅德 陳冠宇 出賽19場 防禦率3.20 1勝 0敗 3中繼點

陳冠宇的防禦率3.20是旅日7年來最佳，不過本季只有出賽19.2局是歷年來第2少，控球問題明顯需要改善。 聯合報系資料照片
陳冠宇的防禦率3.20是旅日7年來最佳，不過本季只有出賽19.2局是歷年來第2少，控球問題明顯需要改善。 聯合報系資料照片

由於羅德今年牛棚的補強及表現都不錯，使得陳冠宇出賽場數並不像過去3年那麼多，但投球內容仍保持穩定，9月底回歸一軍，10月單月的防禦率只有1.42，不過19.2局的投球就出現13次保送，比12次三振還多，控球是要改善的問題。

羅德 陳偉殷 出賽4場 防禦率2.42 0勝 3敗

陳偉殷今年9月底回歸日職加盟羅德，10月中首度先發出賽，例行賽總共先發4場，每場都是優質先發，但隊友火力不支援導致1勝難求，15日在季後賽對戰軟銀雖失5分吞敗，不過這幾場的表現顯示他在日職仍具有壓制力，也在球季尾聲重新喚回台灣球迷對日職的熱情，明年會繼續留在日本還是回美國，或者會另加盟日職哪一支球隊，都是季後值得注意的話題。

阪神 呂彥青 出賽16場 防禦率3.15 1勝 4敗 (二軍)

樂天 王彥程 出賽10場 防禦率5.21 2勝 4敗 (二軍)

呂彥青及王彥程本季都只有在二軍出賽，呂彥青在阪神二軍出賽16場，雖是1勝4敗，但防禦率、被安打數、控球等都不算太差，不過加入日職3年仍沒有辦法上一軍，日前已決定退團，明年動向未定；2年級生的王彥程仍是育成球員，今年在二軍投了38局就被打出40支安打，其中還有7轟，K/BB比也不算好，仍待努力。

陽岱鋼 王柏融 陳偉殷 宋家豪 張奕

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