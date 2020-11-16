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中職／63場出賽聯盟最多 鄭鈞仁奪最佳進步獎
中華職棒年度頒獎典禮今天舉行，壓軸三大獎中的年度最佳進步獎首先揭曉，由統一獅隊中繼投手鄭鈞仁拿下，也是生涯首座個人獎項。
鄭鈞仁擊敗同時入圍的中信兄弟隊許基宏、富邦悍將隊李宗賢拿下獎項，他說：「謝謝球團讓我加入統一獅，也要謝謝教練團，餅總對我不離不棄，家人也一直支持我，讓我追逐自己的夢想。」
鄭鈞仁今年扛起獅隊牛棚重任，出賽63場是今年投手最多，拿下17次中繼成功，也超越個人前兩年合計，投60.1局、41次三振，防禦率4.18都是生涯最佳。
鄭鈞仁在2017年選秀會加入統一獅隊，2018、2019年在一軍出賽單季都不到20場，今年在獅隊牛棚輪替策略下，出賽數暴增，穩定的表現也帶走生涯第一座個人獎項。
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