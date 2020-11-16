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中職／互噹培養感情 江坤宇、林靖凱一起當最嫩金手套

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊林靖凱、中信兄弟隊江坤宇。記者季相儒／攝影
統一獅隊林靖凱、中信兄弟隊江坤宇。記者季相儒／攝影

過去是平鎮高中的黃金二遊，中信兄弟隊游擊手江坤宇和統一獅隊二壘手林靖凱，現在身穿不同球衣，仍在台上一起領取金手套，平常互嗆、互噹習慣的兩人，一起拿獎還是覺得很開心。

中職本季年度獎項「嫩」味十足，產出不少最年輕得主，林安可是史上最年輕全壘打王，陳晨威是史上最年輕盜壘王，吳俊偉是史上最年輕中繼王，林靖凱與江坤宇在金手套各自出線，雙雙寫下史上最年輕的金手套游擊手、二壘手，林靖凱的生日比江坤宇晚18天，成為不分位置的最年輕金手套得主。

林靖凱回顧今年球季，他說：「很謝謝教練團給我機會，上半季有陣子狀況沒那麼好，一直讓我有機會上場，把自己的能力拿出來。」

他評比自己的表現，「最滿意的是守備，最不滿意的是打擊。」他今年多次展現精準的守備布陣，其實多來自他的自我觀察，「會一直去觀察打者，除非是自己狀況或節奏不好時，才會去提醒我。」

江坤宇獲獎感謝教練和學長的經驗分享，「會適時提醒我，讓我錯誤中學習。」他也談到與林靖凱一起獲獎的感覺，「以前一起在球場上打拚過，現在一起拿獎，覺得滿開心的。」他透露，兩人的互動還是互噹居多，「會跟他說『好棒喔』這類的話。」

林靖凱聽到關於江坤宇的提問，直呼：「我們現在是敵人啊，我們又不同隊。」但也為好友送上恭喜，「很開心和他一起拿獎。」

林靖凱 江坤宇 平鎮高中 中職

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