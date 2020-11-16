中職／拿金手套很安慰 陳家駒抓到陳晨威2次嫌不夠

相隔5年再次拿下捕手金手套獎，中信兄弟隊陳家駒用「最後一年」的想法打球，結果拚下開季沒想過的個人獎，對他來說是驚奇的一年。

陳家駒去年整季未上一軍，今年成為捕手主力，出賽63場，守備率0.998、阻殺率高達0.485，繼2015年後，奪下個人第二座捕手金手套獎。

今年回到一軍再受重要，陳家駒坦言，「剛開始上來害怕再受傷，抱持最後一年的想法去打，放手一搏，也不會去想個人獎，能夠平安度過一整年，就是很大的安慰」。

今年兄弟在總冠軍第七戰鎩羽而歸，陳家駒表示，能夠打到第七戰，大家都很厲害，「有些細節、戰術，我們還要再檢討，就看春訓如何加強。」至於自己要進步的地方，他認為守備的接球扎實度、擋球都還要修正，「這是我該有的功能」。

今年陳家駒阻殺率高，堂弟陳晨威已放話，明年要繼續挑戰，陳家駒笑說，不會因為親戚關係放鬆警戒，「這是好的良性競爭，今年才抓到2次而已，明年要抓更多次」。