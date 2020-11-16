中職／林安可野手獎項大豐收 看德保拉擁3獎盃不敢想

統一獅隊新人林安可全職野手第一年，就抱回全壘打王、打點王兩項大獎，兩個獎項都不在他預期之內，他感謝教練團季初的決定，將他移往外野，「季初的決定，讓我可以在外野打一整季。」他也沒忘了兩位外野夥伴，「也要謝謝智傑和傑憲，我們一起締造了第一次。」

中職今天舉辦頒獎典禮，林安可將度過大豐收的一晚，本季以32轟與99分打點稱霸全聯盟，除了兩項打擊獎項外，還有年度最佳新人與年度最有價值球員等待開獎。

林安可坦言，「這些獎項，全都不在預期之內。」他表示，要感謝教練團季初的決定，讓他在外野打了一整季，才有今天的成績。

至於明年是否要挑戰看看金手套外野手？他表示，「可以挑戰看看，這應該是最難的吧！我在守備方面還有很多不足，判斷、觀念都要加強。」

受訪同時，德保拉正在一旁捧著他的投手三冠王獎座拍照，林安可對德保拉手中的獎座是否有渴望？他笑說：「不會想那麼多啦！現階段就是野手身分，他太厲害了，我當投手也不可能三冠王。」