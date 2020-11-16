中職／吳俊偉摘中繼王 感謝名單好怕漏了誰

年僅21歲的中信兄弟隊投手吳俊偉，成為中職史上最年輕的中繼王，感謝的清單講了一大串，最怕說漏了誰，從球團、教練、隊友講到家人，吳俊偉說：「感謝每個幫助過我的人。」

中繼王是今年最早底定的獎項，吳俊偉最終整季繳出24次中繼點，成績相比去年大躍進，他說：「真的很開心可以拿到這個獎項，這是對自己很大的肯定，心態上也有成長。」

吳俊偉坦言，今年球季開打時，對自己並沒有預設很大的目標，「因為那時對自己比較沒有信心。」隨著成績開始累積，心態也有成長，才逐漸想到競逐中繼王的可能性，「有機會，就去拚拚看，也很開心最後有拿到。」

他的感謝清單一路補名單，就怕漏了誰，吳俊偉提到來自投手教練佛斯特、牛棚教練林恩宇的鼓勵，即便投不好，也會告訴他抬頭挺胸，他也謝謝牛棚夥伴，「讓我感覺到，身後有很強大的學長，自己也有丟不好的比賽，學長幫我收尾，有幾次幫我拿到中繼成功。」