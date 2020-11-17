文化大學練兵有秘密武器 新生球速突破150不是夢

文化大學棒球隊是國內大專常勝軍，上個月剛在梅花旗大學棒球錦標賽達成二連霸，也是近六年第五冠，這支傳統球隊能維持穩定成績其來有自，總教練廖敏雄指出，球隊注重重量訓練，自大一新生入隊就有規劃，與體能教練呂宗恩配合得宜，將球隊體質打好基礎。

大專棒球隊教練分工多以投手、打擊、守備為主，有體能教練的學校並不多，文化是其中一所，會讓廖敏雄驚艷體能、重訓的好處，是去年劉致榮投到158公里成功旅外的例子，「傳統教練、球員的想法好像幾天沒練球就怪怪的，但劉致榮在受傷期間復健針對肌肉去加強，沒有到球場練球，證明把身體先養好是對的，就像豬也要養大了再來殺，不是邊養邊想殺，就先推上戰場。」

文化大學體能教練呂宗恩(左一)為球員打造重量訓練菜單。 王婉玲攝影

因此，廖總說，文化甚至犧牲大一新生剛入學的第一個盃賽協會盃，用意在於先讓這批新鮮人養好體質，不急著報名，由體能教練來規劃，「宗恩的科學化訓練偏美式，我相信他的專業，按照每個選手的養成時間不同，達到可以出賽的情況。」

在梅花旗投出151公里個人最快球速的林振瑋是很好的例子，高中就讀南英商工時期最快球速僅約140公里出頭，擁有203公分身高條件，球速應有提升空間，升上文化後，並沒有報名9月協會盃，而是10月下旬梅花旗才首度出賽，呂宗恩說，肌肉使用跟發力點會影響投球動作，因此平時重訓會特別盯他的動作，以他的身高希望增重到105公斤比較剛好。

林振瑋在梅花旗投出151公里個人最快球速。 董媽提供

同樣大一投手施冠宇則是在高中時因肩夾擠受傷而復健休養，升上文化後，呂宗恩針對他的肩膀與下肢力量調整，球速從140到目前最快148公里，自己都很訝異，「目標達到150公里，以前覺得這個數字很遙遠，現在覺得是有機會的。」

施冠宇經過重量訓練調整後，目前最快球速可達148公里。 王婉玲攝影

呂宗恩表示，大一生在高中階段多是各隊主力，出賽較為頻繁，剛升上來會先讓他們前兩個月以休息跟重訓為主，不練球，體重增加三到五公斤，「其實休息也是訓練的一部分，很多人沒有這個觀念」，他說，總教練給很多空間，完全信任他才能執行，「大部分球隊都是體能配合訓練，廖總卻能配合體能，規劃更完整。」

廖敏雄說，以往台灣棒球不熟悉重訓這一部分，認為有利弊，但到大學階段，選手體型成熟了，適合來做，銜接到職棒前能打好基礎，力量有了對球技提升會有幫助，「大家對文化印象都是強打者多，我們也想培養出強投，出一個劉致榮還不夠，希望能產出5、6個球速150到160公里的投手。」

廖敏雄帶領文化大學多次拿下冠軍。 董媽提供

「像林振瑋運動能力好，我開玩笑跟他說，沒投到155公里不能離開文化」，廖總說到，拿冠軍只是對教練飯碗較有保障，但他更重視選手前途，希望他們有進軍職棒的能力，而這也是當教練最大的成就感。