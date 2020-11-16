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棒球／大專棒聯26日開打 將與職棒二軍交流賽
109學年度UBL大專棒球聯賽將於11月26日開打，今天記者會上揭曉今年度賽事三大亮點，分別是職棒二軍交流賽、夏季明星賽和公開一級全新賽制，提供球員更多舞台。
大專棒球聯賽今日舉行開賽記者會，邀請職棒富邦悍將球員江國豪，以「學長」身分傳承經驗給今年在U18世界盃冠軍國手國立體大李晨薰，也象徵UBL「棒球魂」的傳承。
近年來我國棒球代表隊在國際舞台上屢創佳績，體育署也相當著重於培育新生代球員，而大專棒球聯賽有著「中華職棒選手搖籃」之稱，於85學年度起辦理，至今邁入第25屆，今年共有98校、123隊、3710位選手參與，參賽人數突破歷年新高。
不同於以往，今年新冠肺炎疫情肆虐全球，國際間多項大型賽事紛紛停擺，大專體育總會四大聯賽特別打出「安」作為主題口號，期望在大家對防疫工作的配合和努力下，今年大家仍然能「安心打球、安心看球」。
今年度賽季全面升級，在公開組和一般組的賽事中都做了調整，首先，為了讓選手們在大學期間能提前為進軍職棒做準備，本年度的公開一級改採16隊單循環賽事，將在152場的激烈賽事下，誕生最終王者。
第2大亮點則為「職棒二軍交流賽」，以賽代訓的方式，讓公開組選手遴選代表隊，對戰職棒二軍選手；最後則是舉辦一般組選手的「夏季明星賽」，將於全國賽後辦理。
去年賽季開南大學在眾多好手中取得佳績，登上冠軍寶座，選手余謙168球16K完投勝為賽季劃下句點，今年度的賽季即將開打，開南能否連霸將是11月26日賽事開打後的一大看點。
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