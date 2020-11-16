中職／得獎者身分再訪龍潭 王威晨盼超越父親

今年中職年度頒獎典禮選在名人堂花園大飯店舉行，也是龍潭棒球場所在地，對中信兄弟隊王威晨來說有不同意義，小時候曾看著父親王光輝在此練習，他也許下願望，要一一突破父親創下的各個紀錄，他也笑說：「不過應該不容易啦」。

王威晨今年球季打擊率3成39，敲出170支安打，90分得分，三壘守了898.1局，守備率9成58，包辦今年三壘手最佳十人獎、三壘手金手套獎，他表示，雖然今年只有自己符合資格，但明年還是會繼續努力，朝這兩個獎項邁進，「不會放過」。

王威晨不僅出賽數符合資格，120場全勤出賽是今年聯盟唯一一人，也是他生涯第一次，王威晨說：「這是我第一年穩定出賽，這沒有一個特別的獎項，不過生涯一直想達成120場全勤，要能夠維持好表現、身體狀況，讓教練團放心派你下場，我自己認為是滿困難的。」

前兩年王威晨出賽115場、118場，都差一點，他說：「之前受到傷勢影響，確實無法忍耐下去，今年算是學了一課，知道怎麼跟傷勢做朋友，想對自己說聲辛苦了，尤其我其實是打了127場。」

王威晨把總冠軍賽7場也算進去，今年兄弟戰到最後一場惜敗統一獅隊，未能中止2010年以後的冠軍荒，王威晨說：「是滿可惜的，7次6亞嘛，我自己就參與了3次，但短期賽事確實很難講，大家實力平均，我們掌握得沒那麼好，只能繼續努力。」

今天收下兩座個人獎，金手套王威晨是第二次拿下，差一次金手套就可追平父親王光輝的收藏，最佳十人則是第一次，距離父親生涯6次得獎，還有些差距，王威晨說：「有機會都想超越，任何方面都是，不過不容易，他的有些紀錄很難突破。」

過去王威晨曾在龍潭棒球場看著父親訓練，自己後來在大學時期也曾因借將到兄弟二軍，到此集訓、比賽，今天以得獎者身分造訪，他說：「環境很不一樣了。」