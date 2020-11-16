中職／最佳二壘手未打總冠軍賽 吳東融用其他方式幫忙

中信兄弟隊吳東融生涯首度在最佳十人二壘手突圍，他坦言自己以守備見長，沒想過可以拿打擊方面的獎項，回頭看未進入總冠軍賽28人名單，他仍然一路隨隊，幫忙餵球、撿球，吳東融說：「除了比賽外，也有其他自己可以幫忙的地方。」

吳東融整季出賽87場、守了84場二壘，繳出2成88打擊率，在金手套與最佳十人雙料入圍，卻未進入總冠軍賽28人名單，當時已經引起球迷熱議，最終也確定拿下最佳二壘手。

吳東融表示，「自己一直是定位守備比較好，其實沒想過可以拿到和打擊相關的獎項，畢竟最佳九人是看打擊比較多的獎項，可以拿到也覺得很榮耀。」

吳東融去年已曾拿過金手套二壘手，他坦言也會想要追求打擊更好，嘗試一些不同的訓練方向，他看今年自己的打擊表現，認為長打的成長相對明顯，「重量訓練、爆發力的訓練，以及揮擊的角度，都有去做調整，長打比較有數據上的不一樣。」

金手套與最佳十人都先後入手，吳東融笑說也想挑戰看看和速度相關的獎項，但一想到在台灣要比速度，就要挑戰陳晨威，只能露出無奈苦笑。

作為今年兄弟表現最穩定的二壘手，卻未能進入總冠軍賽名單，吳東融首度談到此事，他表示，「名單有教練的考量，名單出來後，自己雖然不在名單裡，但除了比賽外，也有自己可以幫忙的地方。」他指出，「賽前練習有些事情會讓選手分心，何況是台灣大賽，一整年下來都跟著球隊，有其他可以幫忙的地方，就盡量幫忙，當時的想法是這樣。」