中職／3帥一起獲獎有價值 陳傑憲：比賽當鬼、私下要帥

統一獅隊外野三帥包辦最佳十人外野手，寫下中職史上頭一遭，陳傑憲看這項破天荒紀錄，他表示，「這是我今年最期待的部分，既然大家稱我們三帥、三鬼，可以一起得獎，更加有價值。」至於比較喜歡三帥或三鬼？他笑說：「比賽時喜歡鬼，私底下要帥。」

獅隊3位半路出家的外野手，本季打擊成績亮眼，陳傑憲以174支安打、3成60打擊率帶走安打王、打擊王，林安可繳出32轟、99分打點，收下全壘打王、打點王，蘇智傑雖無打擊個人獎項進袋，但他的28轟與98分打點，都只落於林安可之後，最佳十人上周開獎，無意外由三人包辦外野三席。

陳傑憲季初因游擊守備失誤連連，連帶影響打擊信心，被移防守備壓力較小的外野，才開始找回打擊手感。

對於獎項到手，他坦言：「一開始沒想到，守外野的場次不像正統外野手那麼多，不知道自己有沒有資格。」可以抱回獎項，他感謝總教練林岳平的安排，也謝謝外野教練郭俊佑適時的拉一把。

「去外野後，最感謝的是郭俊佑教練。」陳傑憲說，「比賽即使做不好，他也不會讓你有失落感，會告訴你先專注比賽，我們明天再來做檢討，不要影響自己的心情。」陳傑憲透露，郭俊佑知道他們3人的外野守備經驗比較少，「會一直提醒我們，也讓我們互相提醒。」

3人包辦獎項，陳傑憲也認為讓這次獲獎更有價值，至於未來要不要挑戰包辦金手套，他笑說：「金手套不敢講。」他提到，明年春訓將迎接完整的外野守備訓練，一切從頭開始，讓他非常期待，「我也希望自己可以在守備上更全面，不要那麼容易判斷不好。」