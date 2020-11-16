中職／三冠王球季收尾 德保拉想再拚一次總冠軍

中職年度頒獎典禮今晚在名人堂花園大飯店舉行，中信兄弟隊投手德保拉手握今年四座投手獎項，特地留在台灣等待年度最有價值球員揭曉，也透露今年三名洋投在總冠軍賽後曾討論，都想為球隊再拚一次。

德保拉今年球季以16勝、防禦率3.20、192次三振的成績收尾，繼2017年羅力後中職再度出現投手三冠王，也拿下最佳十人投手獎，德保拉表示，之前打過不同聯盟，但還沒拿過獎項，「很感謝上天跟球團，讓我有機會來台灣打球」。

從季初5連勝逆勢翻轉，德保拉表示，這些獎項有一部分要歸功於投手教練佛斯特，「今年5月前，投出的球很容易被打者識破，被打得很慘，後來跟佛斯特討論策略，進行修正，很感謝他」。

選擇留在台灣領獎，德保拉表示，一方面是希望多認識台灣，另一方面則是希望把這些榮耀帶回多明尼加，「告訴當地的球員，努力就可以有所收穫」。

兄弟另兩名洋投米蘭達、羅傑斯也支持他留下來領獎的決定，今年兄弟在總冠軍賽失利，德保拉透露，三人在最後一戰結束後，留在球場聊天，也談到想要再來台灣打球的心情，「重點是該怎麼訓練，明年如果能夠留下，想要再拚一次總冠軍」。

今年德、米、羅三人在休息區帶動氣氛的狀況，球迷看得十分清楚，場上成績貢獻也很多，德保拉表示，今年三人跟球員、球團都相處融洽，也希望可以留在台灣，但三人能否明年繼續在一起，也要看球團這邊的決定。

德保拉還有一座最大獎可以期待，對於今晚能否拿下MVP，他表示，自己不會太緊張，「如果是我，就可以開心的回去，如果是別人，我也舉雙手支持，告訴他這是你應得的，今年是個不容易的球季，大家都打得很辛苦」。