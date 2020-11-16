中職／兄弟一代象回娘家 軟式棒球OB賽12月龍潭登場

兄弟象隊創辦人、職棒之父洪騰勝在孕育兄弟一代象的桃園龍潭棒球場周圍興建首座台灣棒球名人堂，今年適逢週年，12月將舉辦退役明星球員軟式棒球邀請賽，洪一中等昔日名將都將參與。

兄弟象隊創辦人、職棒之父、台北兄弟大飯店董事長洪騰勝有感於台灣棒球發展百年，職棒成立至今31年，身為台灣國球的棒球，卻沒有棒球名人堂，為了表彰卓越棒球人，傳承教育棒球精神，推廣棒球運動，圍繞著桃園龍潭棒球場興建了台灣首座棒球名人堂和名人堂花園大飯店，去年一開幕就造成轟動。

名人堂花園大飯店擁有孕育一代象、二代象的龍潭兄弟棒球場，及依照日本職棒等級全新打造的市內棒球練習場，今年適逢飯店開幕週年慶，將於12月19日在龍潭兄弟棒球場舉行「退役明星球員軟式棒球邀請賽」，也將開放球迷免費進場觀賽。

包括昔日名將洪一中、王光輝、陳義信、陽介仁、曹竣崵、陳瑞昌、曾智偵、江仲豪、李安熙、陳瑞振、李居明等人都將出席。

目前確定參與球員名單，投手為方復興、吳俊良、吳俊億、李杜宏、杜福明、康明杉、張永昌、曹竣崵、陳義信、陽介仁、陽建福、黃平洋、劉義傳。

捕手有王宸浩、洪一中、陳文賓、陳彥成、陳瑞昌、曾智偵、蔣坤珄、賴崇光；內野手有王光輝、江仲豪、吳思賢、吳復連、李安熙、林仲秋、林華韋、姚百川、張適閔、郭建霖、陳瑞振、黃世明、黃忠義、鄭幸生、羅世幸、羅國璋、羅敏卿。

外野手有王俊郎、吳俊達、吳哲宗、李文傳、李居明、卓天麟、林振賢、武建州、陳瑞振、陳該發、黃煚隆和劉芙豪。