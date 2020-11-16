自由車／賽事結合在地文化 96自轉車賽小將虞子諒稱王

第二屆96自轉車系列賽—彰化讚昨天寫下歷史新頁，在主辦單位、彰化縣政府和地方警察攜手合作下，完成封省道的創舉，同時吸引超過3000人齊聚永靖享受騎車趣；最終備受矚目的專業組由哥倫布車隊成為大贏家，奪下團隊冠軍，同時陣中小將虞子諒以50分50秒64摘冠，同時抱走衝刺王。

本賽事在台1線彰化中山路二段進行雙向封道3小時，總長1.2公里，提供參賽選手最安全的賽事環境。彰化縣長王惠美表示，「96自 轉車系列賽—彰化讚！」是彰化人的驕傲，首次封道台一線，讓台灣專業車手「在家」就能享受和「日本盃」一樣具國際級專業賽事的體驗感，吸引國、內外頂尖車手來到永靖，參賽也體驗在地文化，真是名副其實的「彰化讚」。

本次賽事的起迄點位於彰化縣永靖鄉「成美文化園」，該園因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，而本次賽事也仿造日本盃，結合在地文化，連新科KOM登山王艾伯森（John Ebsen）都大讚，「日本盃歷史超過20年，但此賽事才2年，就已經具備高水平，實屬不易。」

今年專業組賽事競爭激烈，哥倫布車隊年僅19歲的小將虞子諒終點前加速突圍，以50分50秒64封王，同時一舉拿下生涯首座專業組冠軍，並搶下衝刺王，首次體驗噴香檳的喜悅，賽後他直呼，「太不可思議，本來只是抱持學習的心態參加，從來沒想過能奪冠。」

諾飛客車隊「衝刺王」巫帛宏50分52秒07第二、哥倫布車隊杜志濠50分54秒74拿下第三，哥倫布車隊則拿下團隊總成績第一、美利達諾飛客車隊第二，巫帛宏表示，「終點前緊盯杜志濠，畢竟他的衝刺能力在國內數一數二，沒想到反而讓其他車手有機可乘，算是策略上的失誤。」

出生在永靖鄉的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，也是打造此賽事的重要推手，盼結合在地力量，攜手永靖鄉共好協會串連鄉內資源，用最盛大的熱情歡迎全台車友。