中職／年度MVP獎落誰家 決定林安可、德保拉誰是獎金王

中職年度頒獎典禮今天晚間登場，三大獎年度最有價值球員、最佳新人、最佳進步獎即將開獎，年度MVP以德保拉、林安可一投一打呼聲最高，獎落誰家，也將決定誰是今年典禮上的「獎金王」。

今年年度MVP入圍名單有德保拉、林安可、周思齊，前兩人已在個人獎項上大豐收，德保拉握有勝投王、防禦率王、三振王以及投手最佳十人，累積31萬，林安可擒下全壘打王、打點王和外野手最佳十人，也已累積23萬，若再加上幾無懸念的新人王獎金8萬，正好也是31萬。

年度MVP將決定誰是今年的獎金王，若由德保拉出線，將是中職相隔12年再產出投手獲獎，也是相隔12年再由洋將掄元，前一人為La New熊隊洋投強森。

羅力曾在2015和2017年也取得投手三冠王，但在年度MVP票選上分別不敵林智勝和王柏融，縱使投球成績再華麗，碰到也繳出亮麗成績的「台製強打」，在票選上仍居弱勢，而今年的德保拉也面臨強者。

林安可新人年締造史無前例的32轟，外帶99分打點，在新人王競逐上幾乎沒有對手，若能一併打包年度MVP，將成包辦年度MVP與新人王史上第五人，前四人為999年曹竣崵、2005年林恩宇、2009年林益全和2016年王柏融。

按照中職規定，若得獎人無法親自出席領獎，獎金將折半，羅力在2015年和2017年還特地返台領獎，卻無緣帶回年度MVP，德保拉則選擇球季結束後續留台灣，等待頒獎典禮落幕後再返鄉。