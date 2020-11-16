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中職／FA、擴編選秀登場 味全想大進補難如登天

聯合新聞網 / Ramos
味全龍在今年季中選秀選進多達11名球員，接下來想要在FA球員或擴編選秀中再次進補卻是非常困難。 味全龍隊提供
味全龍在今年季中選秀選進多達11名球員，接下來想要在FA球員或擴編選秀中再次進補卻是非常困難。 味全龍隊提供

台灣大賽落幕，休季期間重頭戲就是FA自由球員市場與擴編選秀，不過，味全龍期待從FA、擴編選秀網羅頂級戰力，希望恐成空。

今年取得FA自由球員資格的選手總計24人，最晚11月20日要表達行使權利的意願，扣除有複數年合約在身的潘威倫、潘武雄、郭嚴文、林泓育、林益全，其他不是年紀已大，就是帳面成績不是那麼亮眼，有可能行使權利者，恐怕只有周思齊張志豪，不過可能性也不高。

中信兄弟外野手張志豪在今年季初曾提出薪資仲裁後又撤回，在本季的表現更勝去年，球季結束後他符合自由球員資格，目前還在考慮是否要提出申請。 聯合報系資料照片
中信兄弟外野手張志豪在今年季初曾提出薪資仲裁後又撤回，在本季的表現更勝去年，球季結束後他符合自由球員資格，目前還在考慮是否要提出申請。 聯合報系資料照片

中職2009年自由球員制度實施以來，共計8人、9人次行使權利，包括2011年陽建福、彭政閔，2013周思齊，2014年張建銘，2015年陳金鋒、林智勝、鄭達鴻，2016年彭政閔、王勝偉；換句話說，今年如果沒有人行使，將是連4年掛零。

究其原因，在於中職球隊數太少，經濟規模不夠大，在自由球員市場要找到CP值很高的球員並不容易，加上2016年中信兄弟一口氣網羅兩名FA球員林智勝、鄭達鴻，效果也不好，導致這幾年勞方、資方皆處於觀望狀態，味全要網羅自由球員機會不高，補強戰力還有擴編選秀這條路。

可是，今年擴編選秀除了4隊各提18人保護名單之內的人不能選之外，2019、2020年選秀選進的球員也不能挑，如此一來，味全能挑的好手極其有限，還要付給每隊750萬元補償金，總計3000萬元，實在不划算。

這就要談到2019年5月召開的常務理事會議，會議中決定，2019年擴編選秀4隊的30人保護名單外選2人，並支付原球團每名球員300萬元補償金，修改為最少得從30人名單外選1名球員，但是2018、2019選秀選進的球員不能挑，隔年比照辦理。

換句話說，味全去年擴編選秀可以少挑4名球員，少支付1200萬元，但是，這兩年擴編選秀卻有更多好手挑不到，其實對味全是非常不利的狀況；也就是說，味全這兩年付出4200萬元，很可能無法拿到即戰力，對建軍幫助非常有限，回過頭看，2019年5月這場會議，對味全真的是一記重擊。

味全龍在2019年的第一次擴編選秀中，挑選了中信兄弟野手曾陶鎔、統一獅投手廖文揚、富邦悍將投手羅華韋和Lamigo桃猿捕手江忠垣(由左至右)，今年第二次擴編選秀可挑人選更難有即戰力的球員。 聯合報系資料照片
味全龍在2019年的第一次擴編選秀中，挑選了中信兄弟野手曾陶鎔、統一獅投手廖文揚、富邦悍將投手羅華韋和Lamigo桃猿捕手江忠垣(由左至右)，今年第二次擴編選秀可挑人選更難有即戰力的球員。 聯合報系資料照片

試想，今年擴編選秀味全能從中信兄弟拿到哪位選手？周思齊、王勝偉年齡偏高，彭識穎、鄭佳彥只能算堪用，如果能拿到陳文杰就算賺到；能從樂天桃猿拿到哪些選手？大概就是賴智垣、張閔勛這類球員；統一獅會有有哪些好手在18人名單之外？味全會撿鄭鎧文、林子崴嗎？富邦悍將大概會丟出羅國華、范玉禹、高孝儀，過去葉君璋帶過他們，味全會挑嗎？

看來看去，味全要在FA、擴編選秀拿到林泓育、陳俊秀、林哲瑄、蘇智傑、王威晨、陳仕朋這類優質球員完全不可能，這樣就失去補強意義，還要花3000萬元，不知味全球團作何感想。

來看韓國職棒怎麼做，2012年球季結束韓職舉行擴編選秀，而且只舉辦1次，不像中職辦2次，NC恐龍從其他8隊所提交的20人保護名單外各挑1名球員，並付給原母隊10億韓元補償費，折合新台幣高達2600萬元，8人就得付出新台幣2.08億元。

結果，NC恐龍透過擴編選秀網羅多名超級戰力，好比說右投手李在學2013年奪新人王，另一名右投手李太陽後來曾入選國家隊，主戰捕手金泰君打過2017年WBC經典賽，牟昌民有5個球季轟出兩位數全壘打，金宗鎬曾跑出單季50盜，這幾筆錢NC恐龍算花得值得。

擴編選秀的意義在於，新成軍的球隊，能從原本舊有球隊捕到真正想要的戰力，平衡各隊實力，以免弱者恆弱，比賽打起來不好看，有利整個聯盟發展。NC恐龍補進幾名即戰力，進軍韓職第二年就打進季後賽，將建軍陣痛期縮到最短，擴編選秀成效顯而易見。

然而，中職版擴編選秀對新球隊非常不友善，有球迷就戲稱味全根本就是在交「保護費」，拿不到想要的戰力，新球隊加盟辦法真的可以適度修改，把許多不合理的條款修正甚至拿掉，否則，第六隊的加盟恐怕遙遙無期。

今年擴編選秀會議於11月27日下午2點舉行，同下午5點聯盟公布味全指名球員，各球團必須在11月20日下午2點前提交18人保護名單。

味全龍 周思齊 張志豪

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