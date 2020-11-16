日職／軟銀拚4連霸本錢雄厚 巨人想雪恥恐難成功

軟銀鷹在昨天的太平洋聯盟CS季後賽以6：4擊敗羅德，連續4年挺進日本一總冠軍賽（Nippon Series），將挑戰4連霸。季中加盟羅德隊的台灣左投陳偉殷，相隔9年再度在NPB季後賽亮相，不過只投3.1局被擊出3支全壘打失掉5分，承擔敗戰，也成了千葉羅德隊2020年的最終戰。

落敗的羅德隊並非全無收穫，今年他們排名壓過了看好度高過他們的西武、樂天兩隊，相隔4年再度挺進季後賽，同時也是井口資仁2018年接掌兵符以來首度打進A級以及季後賽，續留不成問題。羅德隊在關鍵爭冠時刻攻擊力弱化的課題，在球團成功續約25轟的洋砲馬丁（Leonys Martín）之後可以暫時讓羅德球迷感到安心，不過其他包括陳偉殷、澤村拓一等戰力是否續留的戰力佈署，季後動向都值得關注。

至於風光晉級的軟銀鷹，只花了2場比賽，就已包括一場先勝的3連勝之姿輕鬆淘汰對手，展現了「季後賽專家」的本色，也避免今年日本一總決賽劇情尷尬的窘境。

2020年受到新冠狀病毒疫情的影響，日本職棒中央聯盟取消季後賽，由取得優勝的讀賣巨人隊直接打總冠軍賽。反觀太平洋聯盟則在旗下球團的堅持下維持第二輪、取消第一輪。因此形成一旦羅德隊勝出，總冠軍賽將演變成「央聯第一巨人VS.洋聯第二羅德」爭冠的戲碼。雖然過去不乏下剋上的例子，例如2010年羅德隊就曾創造史上最大下剋上，從洋聯第三名直接摘下日本一寶座的傳奇，也製造許多話題。

不過今年因為疫情而導致兩聯盟不同調，一邊維持一輪季後賽，另一邊則完全取消，要在賽制安排不對等的情況下爭奪總冠軍，對球迷來說難免會產生違和感。另外，例行賽場次縮水至120場，羅德例行賽又足足落後軟銀達到14場勝差，聯盟第二名球隊晉級的代表性更會大幅低於以往。加上去年日本一決戰巨人被軟銀橫掃的結局，讓更多人期待看到這兩隊再來一次正面對決，看看究竟是軟銀能締造巨人V9時代之後的第二個日本一四連霸？還是巨人隊可以雪恥成功？

日本職棒史上過去有過5支球隊連續4年在總冠軍賽亮相，但只有V9時代的巨人軍締造過四連霸，其他強者如90年代初期的西武獅，一律鎩羽而歸。軟銀包括去年4連勝橫掃巨人隊在內，締造了跨季的季後賽12連勝，從這兩場季後賽內容來看，在近5年4度奪下日本一的監督工藤公康領軍之下他們的確是經驗豐富、深諳季後賽戰法的球隊。加上質量都相當強大的投手群撐腰，中村晃、柳田悠岐、周東佑京、戴斯潘（Alfredo Despaigne）、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）合組的打線串聯性狀況又相當好，儘管對上來勢洶洶、復仇心切的巨人軍，不過筆者仍看好軟銀能夠過關達成4連霸。尤其是21日的系列賽首戰預期將是「千賀滉大VS.菅野智之」的先發對決，菅野智之若是無法幫助巨人拿下首戰，比較兩隊的戰力深度，恐將加速軟銀達成霸業。

軟銀目前跨季的季後賽12連勝、日本總冠軍賽8連勝，季後賽短期比賽經驗豐富，加上投打狀況俱佳，4連霸希望濃厚。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

巨人隊監督原辰德去年回鍋第一年就幫助巨人隊奪回央聯優勝，不過總冠軍賽卻慘遭滑鐵盧的4連敗，團隊打擊率被徹底封鎖至只有0.176，加上這幾年來央聯始終被評為實力不如洋聯，因此顏面完全掛不住。2013年樂天打敗巨人之後，洋聯球隊在總冠軍賽已經是連續7年稱霸，因此今年的總冠軍賽也將攸關整個中央聯盟的面子之爭。加上巨人隊已經長達8年未奪下總冠軍，菅野智之明年動向未明，更加必須把握他還在陣中的機會全力把總冠軍留下，首戰將是系列賽重點。

2020年對各國職業運動來說都是個特別的一年，以日本職棒來說，沒有明星賽、沒有跨聯盟交流賽，兩聯盟季後賽安排也不同。如今走到最後決勝時刻，最後的冠軍爭霸由兩聯盟優勝隊伍正面對決，相當符合兩聯盟「最強者對決」爭奪總冠軍的精神。而且因為沒有交流賽的緣故，是兩隊本年度唯一的正式交手，兩軍監督工藤公康、原辰德過去又曾在巨人時期並肩作戰。11月21日開始的系列賽勢必精彩可期！