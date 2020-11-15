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中職／陳仕朋自責沒能多拿一勝 出席球迷會哽咽

中央社 / 新北15日電
悍將本土投手陳仕朋今天在球迷感恩會上一度哽咽，他自責若自己能多拿一勝或許結果不同，喊話明年拿總冠軍。 聯合報系資料照
悍將本土投手陳仕朋今天在球迷感恩會上一度哽咽，他自責若自己能多拿一勝或許結果不同，喊話明年拿總冠軍。 聯合報系資料照

富邦悍將隊投手陳仕朋去年球季投出亮眼成績，今年受到傷勢影響，成績不如預期，今天在球迷感恩會上一度哽咽，他自責若自己能多拿一勝或許結果不同，喊話明年拿總冠軍。

中職富邦悍將隊投手陳仕朋去年球季投出11勝8敗好成績，拿下年度最佳進步獎。陳仕朋坦言，因為去年的成績多少有壓力，希望可以更突破，但今年表現高低起伏大，球隊差一步就能晉級總冠軍賽，「如果我多拿一勝，或許最後就能晉級了」。

陳仕朋本季包括腰、背大小傷勢不斷，影響出賽，他表示，秋訓結束滿累的，會先休息2週再開始自主訓練，今年受傷的部位是身體強化的重點，新球季目標健康、拉長投球局數。

悍將隊今天在新莊棒球場舉辦球迷感恩會，陳仕朋一拿起麥克風情緒湧現，談起今年因為武漢肺炎疫情影響，球季延後開打，一開始不開放球迷，感謝防疫人員和醫護團隊，讓中職今年球季可以順利完成，也讓球迷可以進到球場、成為球員努力打球的動力。

陳仕朋坦言，在台下時還在嘻笑，但上台看到球迷很多話想說、一時之間不知道如何開口，談到今年球季表現數度哽咽、情緒難以平復，「今年是讓我學到很多東西的一年，雖然沒有辦法達到某些成績目標，但我們真的很團結，也盡力了」。

陳仕朋表示，陣中許多學長提過球隊戰力有斷層，他也期許自己和其他年輕球員可以用最快的時間補上，學習學長們教的東西，「希望明年可以拿下總冠軍」。

悍將隊野手林哲瑄回憶，今年球季最後一戰，賽前球員們彼此勉勵，期盼可以創造悍將隊的歷史，雖然失敗了很可惜，但大家不會放棄，他也對球迷喊話，「希望大家不要放棄，你們的支持就是我們最大的動力」。

陳仕朋 富邦悍將 中職

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