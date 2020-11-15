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日職／2020年賽季落幕 陳偉殷明年傾向續留日本

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷球季畫句點，談到來年動向，他表示尚未做出決定，但傾向續留日職打拚。 截圖自羅德官方推特
陳偉殷球季畫句點，談到來年動向，他表示尚未做出決定，但傾向續留日職打拚。 截圖自羅德官方推特

台灣左投陳偉殷扛起羅德隊的背水一戰，面對軟銀隊先發，只撐3.1局，挨了3發全壘打、失5分，羅德球季落幕，陳偉殷的2020年賽季也跟著畫下句點，談到來年動向，他表示尚未做出決定，但他傾向續留日職打拚。

陳偉殷今年球季歷經波折起伏，季初與水手隊簽下小聯盟合約，球季因疫情停擺，他先返台練功，但球季復工卻收到釋出通知，他只能續留台灣自主訓練，等待合約上門。

陳偉殷直到9月與羅德簽下合約，重回暌違9年的日職戰場，10月14日演出回歸首戰，並於例行賽先發4場、季後賽先發1場。

隨著今天無法幫助羅德贏球，陳偉殷的今年球季也落幕，他賽後自責無法幫助球隊贏球，對於今年球季有遺憾，也有期待明年在日職舞台上能有平反。

「關於明年球季，我現在還沒有做出任何決定，我會先跟經紀人聊過、慢慢考慮，現在還有時間。」陳偉殷表示，「我自己是傾向日職，而不是美職。」他坦言，今年球季留下遺憾，希望明年能有機會捲土重來，也不排斥與羅德再續前緣。

陳偉殷 羅德 水手

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