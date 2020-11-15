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中職／對球迷拋不出的彩帶說抱歉 高國輝預約封王遊行

中央社 / 新北15日電
悍將下半距總冠軍賽僅差一步，高國輝直言，看到球迷手中握著拋不下來的彩帶很抱歉。 聯合報系資料照
悍將下半距總冠軍賽僅差一步，高國輝直言，看到球迷手中握著拋不下來的彩帶很抱歉。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天舉行球迷感恩會，今年距總冠軍賽僅差一步，高國輝直言，看到球迷手中握著拋不下來的彩帶很抱歉，也喊話看統一獅封王遊行不是滋味，「明年換我們遊行」。

中職富邦悍將隊今年下半季與統一獅隊爭冠，最後以0比2吞敗、無緣總冠軍賽，今天在新莊棒球場舉行球迷感恩會，球員們紛紛跟球迷說抱歉。

高國輝坦言，其實今天有點不知道該用什麼方式跟球迷說話，下半季最後一場比賽結束，走下場時抬頭看到很多球迷都在哭泣，「大家都把彩帶拿在手上了，但每次都在最後一刻輸球」，身為球隊中的大學長，沒能在關鍵時刻拿出該有的表現，對大家很抱歉。

高國輝感謝球團提供球隊最好的資源、給球迷舒適的環境看球，高國輝也提到，看著統一獅隊昨天在台南封王遊行，心裡很不是滋味，並對球迷喊話：「明年換我們遊行好不好？我相信我們一定可以的。」

悍將隊主戰捕手林宥穎也提到，身為球隊捕手、場上指揮官，對球迷感到很抱歉，沒能帶領球隊拿下總冠軍賽門票。

林宥穎提到，無論主客場比賽，都可以聽到球迷的吶喊聲很感動，也表示身為陣中較為年長的球員，大家很珍惜還能留在場上的每次機會，「因為不知道什麼時候會退休，我們明年要把失去的討回來」。

高國輝 統一獅 富邦悍將

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