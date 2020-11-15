中職／學長說好的絲襪呢？莊韋恩菜鳥日扮薑母鴨最犧牲

富邦悍將隊今天舉辦球迷日活動，菜鳥日壓軸登場，連張進德、郭俊麟都不能躲過，兩人分別扮成黑面戰鳥與古巨G，郭俊麟為了菜鳥日已經失眠10天，張進德哀怨說：「本來說不用，結果還是要參加，頭有點暈。」

悍將隊今年共14名新秀參與菜鳥日活動，已提前抽出角色，莊韋恩在李宗賢的代抽下，執意要幫學弟抽到「爸味薑母鴨」，衣服布料最少，他也自評是最犧牲，連扮成鴕鳥的陳真在一旁看了，都覺得自己的角色還好一點。

富邦悍將隊菜鳥日活動登場，莊韋恩(左)在李宗賢的代抽下，執意要幫學弟抽到「爸味薑母鴨」，衣服布料最少、犧牲最大。 記者陳宛晶／攝影

莊韋恩與李宗賢都來自國立體育大學，儘管相差4屆，但這段時間也利用秋訓，向學長討教學習，這回菜鳥日成為李宗賢捉弄的對象，莊韋恩笑說：「他黑箱，抽了一張又一張。」

莊韋恩在抽籤當天看到薑母鴨裝扮，煩惱下半身造型要怎麼穿，李宗賢展現當學長的體貼，一口就說：「我幫你買絲襪」，昨天問他：「你要黑的還白的？」莊韋恩還回答：「你自己決定就好」，但他最終是穿自己的束褲上陣。

躲不過菜鳥日，郭俊麟(左)與張進德(右)兩人分別扮成黑面戰鳥與古巨G。

張進德和郭俊麟具有旅外資歷，都已非職棒菜鳥，但兩人都無法逃過菜鳥日活動，郭俊麟笑說：「10天前知道要參加菜鳥日，就開始失眠，一直問要怎麼辦。」張進德則直呼頭有點暈。

富邦悍將隊菜鳥日活動登場。記者陳宛晶／攝影

其他球員清單包括，林詠翔扮成打火G，黃兆維扮成正宗G，曾峻岳扮成企鵝不捨，許宸銘扮成嘉義火G，周奕丞扮成笑傲飛鷹，陳韋霖扮成宋仲G，藍愷青扮成藍藍鳥，姚冠瑋扮成憤怒鳥，戴云真扮成彩虹鳥，楊程皓的角色則是暗光叫。