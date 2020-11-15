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日職／陳偉殷挨3轟輸掉背水一戰 自責沒幫到羅德

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷今天先發只撐3.1局，挨了3發全壘打、失5分退場。 截圖自轉播畫面
陳偉殷今天先發只撐3.1局，挨了3發全壘打、失5分退場。 截圖自轉播畫面

羅德隊站在懸崖邊的一戰，台灣左投陳偉殷沒能扮演救命繩，今天先發只撐3.1局，挨了3發全壘打、失5分退場，羅德追不回落後差距，終場以4：6不敵軟銀隊，陳偉殷承擔敗投，軟銀收下第3勝，晉級「日本一」系列賽，挑戰4連霸的最後一關將面對中央聯盟霸主讀賣巨人隊。

軟銀為太平洋聯盟優勝隊伍，先握1勝進入季後賽，首戰贏球後就「聽牌」，羅德在第二戰推出陳偉殷把關，希望借重他豐富的比賽經驗，為羅德守下必勝的一戰。

陳偉殷相隔9年在日職季後賽登板，隊友開賽就幫他打下3：0領先，但這回他沒能扮演球隊的定心丸，第二局先挨了中村晃的兩分砲，第四局再度面對中村晃，又是一發逆轉兩分砲狙擊，還沒回神，下一球又挨了松田宣浩的陽春砲。

羅德決定換投，陳偉殷僅投3.1局，被敲7安打，因為3轟丟掉5分，這也是他今年在日職賽場上失分最多的一戰，偏偏就出現在最重要的比賽。

沒能完成交付任務，陳偉殷也很自責，他表示，在球隊需要自己時，卻沒能撐住戰局，「我讓球隊的情況更糟，我希望能做好自己的工作，但今天沒有辦到。」

中村晃的兩轟帶給陳偉殷重傷害，第一轟讓兩隊差距縮小到1分，第二轟直接逆轉戰局，他表示，第二局的全壘打鎖定直球開轟，「「那時只想著要果斷攻擊，因為球隊落後，想要先追點分數回來。」

陳偉殷 羅德 軟銀

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