中職／洪總執掌兵符首年 悍將領隊給高評價

富邦集團接手球隊後，悍將隊至今還沒打過總冠軍賽，冠軍教頭洪一中掌舵首年，又是差1勝無緣進入總冠軍賽，領隊蔡承儒評價洪總首年表現，直呼還不錯，「上半季戰績不好，本來覺得還需要時間，但比想像中更快就調回來。」他期許悍將隊今年下半季的優點，可以延續到明年球季，「達成總冠軍的目標。」

悍將隊今天舉辦球迷日，全體球員來到新莊球場與球迷共度，領隊蔡承儒也現身，回顧今年球季團隊表現，他指出，「今年洪總第一年來，上半季確實還在磨合，也比較多傷兵，洋將一開始也比較不幸運，包林傑和羅力都受傷。」

他提到，羅力直到3月才得知他的傷情，包林傑則是起初評估傷勢不嚴重，可在3月底開始投球，沒想到接下來傷勢加重，都讓球團始料未及，「未來這塊會更小心，希望洋將可以提早過來、早點確認他們的狀況。」球團也已開始在物色索沙、羅力以外的兩名洋投人選。

悍將隊在下半季打出競爭力，蔡承儒指出，打擊與上半季的反差較大，「球員打擊調整到位，阿德（張進德）的加入，讓打線活起來，還有羅根在打擊策略上都給了球員很多幫助。」先發輪值在加入邦威後，湊齊3名穩定洋投，以及江國豪也在下半季有不俗表現，「都讓球隊8、9月滿多時間可以咬在前面。」

差1勝無緣進入總冠軍賽，蔡承儒仍給洪總高評價，「外界在預估戰績上，會陷入紙上談兵，但新的陣容、新的人都是需要時間，上半季戰績不好，本來還覺得需要時間，但下半季很快就調回來，速度比想像中快。」他也期望悍將隊維持今年下半季的優點，延續到明年球季，再次挑戰總冠軍。」

明年味全龍隊投入一軍，悍將隊的冠軍夢又多了一個對手，蔡承儒也坦言，「舊球隊的板凳深度是優勢，但新球隊多一個洋將也是差滿多的，還要加上王維中，不能對他們掉以輕心。」