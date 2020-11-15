日職／張奕明年加薪300萬日圓 盼先發、後援都能勝任

旅日歐力士隊投手張奕今天與球團完成合約變更，明年球季加薪300萬日圓、推定年薪1100萬日圓；對於明年球季定位，張奕表示個人意願希望定位先發，但先發、後援都能勝任最佳。

歐力士猛牛隊台灣投手張奕今年春訓時因為右手肘不適、沒能趕上開季，直到7月才開始實戰出賽，8月才首度一軍出賽。

張奕本季一軍例行賽總計13場出賽、9局先發，戰績2勝4敗，投48局被敲50支安打包括5發全壘打，失掉26分（23分責失分），投出46次三振，出賽防禦率4.31。

日媒報導，張奕今天於大阪與球團完成新球季契約變更，新球季獲得加薪300萬日圓，推定年薪1100萬日圓（約新台幣298萬元）；張奕表示，明年希望可以在一軍待滿整季，投出比今年更好的成績。

張奕今年一軍出賽以先發為主，球季後半段也有後援出賽紀錄，球團希望張奕無論新球季定位如何，都能做好準備。張奕則表示，個人希望定位先發出賽，但若能成為先發、後援都能勝任的球員最好，並提到休季期間會努力為新球季準備。