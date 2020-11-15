中職／悍將18人名單已確定 領隊：確實難取捨

味全龍隊擴編選秀即將登場，四隊需在20日提交18人保護名單，富邦悍將隊的名單已在本周確定，領隊蔡承儒坦言：「18人確實滿難挑的，如果20、22人可能就好選一點。」他表示抉擇過程也是鬥智，需要考慮到龍隊會選誰、如何取捨。

龍隊明年進軍一軍舞台，27日的擴編選秀，將從各隊保護名單之外挑選一人，需付給母隊轉隊費750萬，各隊的18人名單怎麼放，考驗球團腦力激盪。

蔡承儒指出，悍將隊先前已經討論過兩次18人名單，本周三進行最後的微調，「基本上名單已經討論完了，就看味全怎麼挑。」他坦言過程中一定會有取捨，也要考慮龍隊可能會選誰。

悍將隊懸在心上的事情還有一件，就是明年的選秀順位，儘管戰績墊底，但還不確保狀元籤到手，須先看龍隊的抽籤順位，若非狀元籤，才會落入悍將隊手中。

蔡承儒對此也笑說：「也是希望味全可以早一點抽籤，只是很簡單的一個動作，希望下次領隊會議就有結果，因為我們也想知道第幾個選，可以早點思考，畢竟我們也是有80％的狀元機會。」