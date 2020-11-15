中職／返台首年太「痛」了 張進德也覺得傷勢好不受控

富邦悍將隊球迷期望中的「強打捕手」，張進德在第一年球季並未回應期待，大大小小的傷勢問題，讓他有了「痛痛人」標籤，他對此也很無奈，「傷勢的問題，這幾年就是一直在循環，很想改變，但就覺得怎麼這麼難控制。」

張進德原被期望以強打捕手的身分補強悍將隊戰力，但他數次因傷高掛免戰牌，最終出賽53場，僅以捕手出賽12場，對對手打擊習性的陌生，以及大大小小的傷勢，都讓他只能占據指定打擊位置出賽，林宥穎在蹲捕的負擔吃重。

「傷勢的問題，這幾年都是一直在循環，一直想要去改變，但就覺得怎麼那麼難控制，一直遇到一樣的問題。」張進德談到傷勢問題，也覺得很無奈，「我也不想痛痛，但也不能少拚一點，場上就是要付出百分之百、拚是一定要的，不拚很奇怪。」

張進德表示，「只能透過訓練把體能做好，季後要跟老師好好做些加強。」他本周已在師大展開體能、重訓訓練，他自承第一年球季，有很多需要改進的地方，儘管總教練洪一中沒說什麼，「但我自己知道有很多地方需要修正。」除了體能、守備外，他也點出心理的部分，「有在看一些書，希望幫助自己的情緒更穩定。」

張進德對明年球季的個人獎項沒有期許，唯一的盼望是，「明年要總冠軍，先拿個季冠軍吧！」他說很想體驗和全隊一起奪冠的感覺，「大家一起努力得到，一起流血流汗流淚的那種感覺。」