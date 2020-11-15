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中職／棄打從投變身左手側投 張瑞麟樂觀看人生轉彎

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊張瑞麟棄打從投，變身稀有的左手側投。 記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊張瑞麟棄打從投，變身稀有的左手側投。 記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊張瑞麟今年6月棄打從投，變身稀有的左手側投，他自認目前距離投手的完成體只有達到5成，不去預想有沒有以投手身分站上一軍的一天，「不用去想會不會後悔，就專注在現在該做的事情。」他樂觀看待職棒生涯轉了個彎，「也算是幸運吧！還比別人多了這個機會。」

張瑞麟在2016年以自主培訓合約加盟義大犀牛隊，但他在外野出賽機會有限，2018與2019年合計僅出賽15場，今年6月決定接受球探沈鈺傑的建議棄打從投，因是稀有的左投側投而備受矚目。

「其實剛進來的那年，球探就有問過。」張瑞麟指出，前兩年有上過一軍，心裡還覺得可以拚拚看，「機會越來越少，也有一些認知，現在既然有這個機會，就去嘗試看看。」

他坦承心裡有過掙扎，但家人也都很支持，他也知道這可能是職棒生涯的最後一搏，「但也算幸運啦！畢竟自己還比別人多了這個機會。」

張瑞麟改練投手後，僅相隔1個多月就開始以投手身分出賽，表現開高走低，今年共在二軍以投手投17場、18.2局，責失11分，防禦率5.30。

對打者來說陌生的左手側投出手角度，讓張瑞麟一開始也感覺「欸，好像還不錯」，他指出，「二軍一開始投得還不錯，後面就有點被突破的感覺，當投手的準備期也不夠，球速後來也往下掉。」

今年休賽季面對和以往截然不同的課表，要打底一整季作為投手出賽的體能、肌力儲備，身體的運用也還在適應中，「現在感覺距離投手的完全體只有一半吧！先把自己做好，現在還不會去想到有沒有機會在一軍投球。」

左手側投的身分特殊，張瑞麟可以參考的投球範本不多，教練會從日、韓職棒找動作相近的影片給他參考；他也會從隊上投手尋求建議，「他們每個人投手資歷都比我深，都是我的偶像，所以都會去請教。」

富邦悍將 球速 沈鈺傑

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