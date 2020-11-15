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中職／沒達成與林宥穎的10勝約定 江國豪明年再拚請吃飯

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將先發投手江國豪。記者余承翰／攝影 余承翰
富邦悍將先發投手江國豪。記者余承翰／攝影 余承翰

富邦悍將隊新秀江國豪今年繳出9勝，差1勝無法完成與捕手林宥穎的「10勝的約定」，兩人已有默契，這個約定明年仍然算數，江國豪笑說：「我是真的很想請這一頓飯。」

江國豪今年球季尾聲一度因骨刺休兵，但隨即又趕在季末關鍵戰役歸隊，至於現在的手肘狀況，他透露，「球季後有做一些治療，受傷時也有找到方式，加上適當休息，現在狀況都很正常。」

他表示，「骨刺本來就有，但因為以前沒有這樣整季出賽過，疲勞時感覺到手不舒服。」他過去沒經歷過手肘傷勢，「連痠痛都沒有過，那時遇到才會覺得不知道是什麼回事，想去找出原因。」

江國豪有覺悟，今年要利用休賽季和春訓先把手肘強度練起來，「讓它不會這麼快就出現疲勞，不然再像今年一樣，就麻煩了。」

今年繳出9勝球季，江國豪自認內容不算好，尤其上半季對自我的投球型態認知不足，導致成績不穩定，「知道自己不是三振型的投手，但又想三振對手，導致失投變多。」

他回想6月20日對統一獅隊一戰，面對林祖傑的打席投到2好球後挨轟，「下來後，教練就問我，那顆球是想要三振他、還是想要讓他打不好。」他坦承，當下是想三振林祖傑。

江國豪在下半季的對決心態改變，勝投也開始穩定進袋，第7勝到手時，林宥穎就與他約定，說好如果10勝都他蹲的，要江國豪請吃飯，最終差1勝無緣完成「10勝的約定」。

江國豪表示，有時兩人對配球意見相左，林宥穎會放手讓他照自己的想法去投，下來後再跟他討論，今年球季從林宥穎身上學到很多，雖然沒達成說好的10勝，「但有說要找時間請他吃飯，但他說沒關係，等明年10勝再吃。」

江國豪 富邦悍將 統一獅

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