中職／未滿30歲已五度動刀 張耿豪得知韌帶全斷也傻眼

還不滿30歲，富邦悍將隊投手張耿豪已經累積五次動刀，但TJ韌帶置換手術對他來說還是初體驗，他笑說：「是新同學，而且是壞同學。」他坦言一切不在預期之內，但現在自己已經沒有時間沮喪，首要課題是先把身體照顧好，「這次真的是當最後一次了。」

張耿豪今年整季未上一軍，季初在二軍出賽時，連續2顆大暴投後傷退，起初評估為右手肘發炎，6月診斷出內側副韌帶斷裂，必須進行TJ手術，預計復健期1年。

「連續兩顆大暴投，突然感覺手沒有力氣，一開始覺得又是骨刺，沒有想到會是韌帶。」張耿豪透露，春訓時才剛拍了手肘MRI，韌帶都還好好的，因此一開始完全沒想到會是韌帶斷裂，「得知結果整個傻眼。」

確認傷情後，張耿豪心裡也曾猶豫要不要開這個刀，「畢竟年紀有了，慢慢在隊上也算中生代，顧慮的點是球團要不要等，但不動又不能丟球。」他詢問教練、學長的意見，「都是沒有第二句話，就叫我去開刀。」

這已是張耿豪職棒生涯第五度動刀，先前扁桃腺、腰部和手肘骨刺（兩次動刀）都有傷史，這回又輪到韌帶動刀。他回想五次動刀史，認為腰部手術是最重大的一次，但TJ手術完全不在自己預料內，「當下是比較無助。」

張耿豪與郭俊麟開TJ手術的時間只差一個禮拜，但郭俊麟的復健進度較快，張耿豪因已連續三年手部開刀，且是韌帶全斷，不像郭俊麟是部分撕裂，醫生也建議他不要太冒險，確認都沒問題後再進入下一階段。

張耿豪透露，「我還跟醫生確認，你畫下去時，是真的一點都不剩嗎？他說對。」他的心情已過了沮喪的階段，「還是要先把身體顧好，不能再有一個萬一，先把復健做好，再去想下一步。」