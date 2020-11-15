日職／羅德拚續命 陳偉殷相隔9年再戰季後賽

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比賽攻守數據

【陳偉殷投球表現】

●一局下：陳偉殷期盼好久的「謢援率」終於等到了，羅德一局上就趁著軟銀先發東浜巨控球不穩、單局2保送，靠著串連安打攻下3分，讓陳偉殷尚未投球前就先打強心針！

賽前報導

羅德隊今天在太平洋聯盟季後賽面臨非贏不可的一戰，由台灣左投陳偉殷先發，迎戰已經2勝在手的軟銀隊，這也是陳偉殷相隔9年再於日職季後賽登板。

羅德昨天吞下逆轉敗，第六局井上晴哉的失誤，讓軟銀跑回追平分，進而在第八局超前，羅德終場以3：4不敵軟銀，監督井口資仁表示，「我們現在沒有選擇，只能想辦法贏得下一場比賽。」

羅德將先發重任交給陳偉殷，他前一次在日職季後賽登板為2011年，也是他赴美前的最後一年，在「日本一」扛起2場先發，對手正好就是軟銀，當時他在第一戰無關勝敗、第五戰吞敗投。

相隔9年再戰季後賽，陳偉殷面臨的是只有贏球才有活路的戰局，想要幫助球隊搶下勝利，除了必須延續好投外，也要寄望打線幫忙，他本季對戰軟銀2場，羅德皆全場掛蛋，再好的投球內容都沒用。