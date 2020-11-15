聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／羅德拚續命 陳偉殷相隔9年再戰季後賽
【陳偉殷投球表現】
●一局下：陳偉殷期盼好久的「謢援率」終於等到了，羅德一局上就趁著軟銀先發東浜巨控球不穩、單局2保送，靠著串連安打攻下3分，讓陳偉殷尚未投球前就先打強心針！
賽前報導
羅德隊今天在太平洋聯盟季後賽面臨非贏不可的一戰，由台灣左投陳偉殷先發，迎戰已經2勝在手的軟銀隊，這也是陳偉殷相隔9年再於日職季後賽登板。
羅德昨天吞下逆轉敗，第六局井上晴哉的失誤，讓軟銀跑回追平分，進而在第八局超前，羅德終場以3：4不敵軟銀，監督井口資仁表示，「我們現在沒有選擇，只能想辦法贏得下一場比賽。」
羅德將先發重任交給陳偉殷，他前一次在日職季後賽登板為2011年，也是他赴美前的最後一年，在「日本一」扛起2場先發，對手正好就是軟銀，當時他在第一戰無關勝敗、第五戰吞敗投。
相隔9年再戰季後賽，陳偉殷面臨的是只有贏球才有活路的戰局，想要幫助球隊搶下勝利，除了必須延續好投外，也要寄望打線幫忙，他本季對戰軟銀2場，羅德皆全場掛蛋，再好的投球內容都沒用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言