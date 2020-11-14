女棒聯賽／台中爭取決賽在洲際 地主向日葵一日兩勝

第一屆女子棒球聯賽本週移師中台灣舉行賽事，果然帶動地主氣勢，向日葵一日兩勝，先以15：5扣倒國立體大，再以7：4擊退台北先鋒，Anytime Fitness則以8：7力退台北先鋒，而國立體大以9：8險勝Anytime Fitness。

由台灣女子棒球運動推廣協會(TWBAA)主辦的「HOYA！好野 台灣女子棒球聯賽」上週休兵，本週重啟戰火，在台中萬壽棒球場進行四場賽事，賽前由台中市運動局主任秘書賴東宏、台中市棒委會榮譽主委張廖萬堅與顧問張振楠擔任開球嘉賓，賴東宏表示，「明年大家一起努力把台灣女子棒球聯賽辦得更盛大，會為大家爭取最後的決賽在洲際棒球場舉行」，此話一出，引起現場球員瘋狂歡呼聲。

張廖萬堅指出，台灣女子棒球運動推廣協會在沒有任何企業贊助的情況下竟能辦出台灣第一個全國性女子棒球長期聯賽，這讓他非常感動，一定會努力爭取經費，「今年就當作是試辦，明年我們擴大舉辦！」

中台灣代表向日葵在主場出賽果然士氣如虹，首場對上國立體大，全場敲出11支安打，局局都有分數進帳，其中第二棒涂芳儀與第三棒王彥淮都繳出3安猛打賞亮眼成績，王彥淮擔任先發投手也以4局失5分(4分自責)封鎖對手攻勢，向日葵提前4局先勝出。

Anytime Fitness接著對上台北先鋒則是一分差比賽，先鋒開局雖先馳得點，但Anytime Fitness在2局下以5安打、1保送、1失誤灌進6分反超，3局下再添2分進帳，取得8：1大幅領先，不過先鋒也不輕易認輸，在5局上自兩個保送開啟大局，3安打、4保送、2失誤猛追6分，不過最終仍以一分差飲恨。

險勝的Anytime Fitness緊接迎戰國體大同樣以一分差分出勝負，雙方你來我往，國體大前兩局就攻進5分，Anytime Fitness則在2局下自楊又璇保送開啟10人次猛攻，再度鯨吞6分大局，國體大在3局上將比分扳平，Anytime Fitness在4局下利用王一如安打敲下超前2分，不過國體大5局上靠著江宜玲安打、潘欣怡野手選擇追平8：8，最後在王瑄羽適時安打敲下超前分，打下勝利。

首戰開胡的向日葵休息過後對戰台北先鋒，先鋒前兩局雖各拿2分，但無法守住，守備失誤讓向日葵在3局上追回3分，4局上一開始投手又出現3次保送，向日葵把握機會，涂芳儀、許晰安、林佩君長打連發送回隊友，向日葵吃下4分大局一舉逆轉，單日二連勝。

地主向日葵一日兩勝。 台灣女子棒球運動推廣協會提供

11/14賽果如下：

(一)國立體大5：15向日葵

(二) Anytime Fitness 8：7台北先鋒

(三) Anytime Fitness 8：9國立體大

(四)台北先鋒4：7向日葵