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高國慶稱自己是3刀流 林安可給自己打80分

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
統一獅慶祝總冠軍，遊行市區，沿路受到歡迎。記者鄭惠仁／攝影
統一獅慶祝總冠軍，遊行市區，沿路受到歡迎。記者鄭惠仁／攝影

統一獅拿下中華職棒總冠軍，今天遊行慶祝，並與球迷歡聚同樂，投手高國慶被問及明年如何迎戰防禦零的對手，他稱自己是「三刀流」，也期待明年此時再辦總冠軍慶祝會，並且坐滿球場。

統一獅睽違7年，再度拿下中華職棒總冠軍，31年來累積總冠軍10座。為了慶祝得來不易的總冠軍，特別在台南市區遊行，球隊停點在安平開台天后宮、台南美術館2館，吸引球迷拍照及到場慶賀。

遊行後球隊回到台南棒球場與球迷互動，因高國慶被稱譽是這一球季重要的關鍵人物，當主持人詢問他的看法時，高國慶謙虛的說，自己還沒有這個分量；但他感謝球迷的支持，期待明年此時能續辦總冠軍慶祝會，但也希望球場能坐滿。

林安可拿下MVP及最佳新人兩項大獎，不過，他對自己的表現打80分，期待明年能待好待滿。

統一獅慶祝總冠軍，遊行市區，啦啦隊在南美2館表演，帶動歡樂氣氛。記者鄭惠仁／攝影
統一獅慶祝總冠軍，遊行市區，啦啦隊在南美2館表演，帶動歡樂氣氛。記者鄭惠仁／攝影
統一獅今天慶祝獲得總冠軍，台南球場湧入球迷，同享榮耀。記者鄭惠仁／攝影
統一獅今天慶祝獲得總冠軍，台南球場湧入球迷，同享榮耀。記者鄭惠仁／攝影

高國慶 統一獅 中華職棒

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