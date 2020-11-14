黃偉哲送橘期待統一獅連霸 林岳平：球隊蛻變令人感動

統一獅暌違7年，日前拿下中華職棒總冠軍，今天球隊遊行台南市區慶祝，到安平開台天后宮上香還願，所到之處，民眾揮手、揮旗致意，台南棒球場湧入四千球迷，一起慶祝得來不易的成果。台南市長黃偉哲期勉明年續拿總冠軍，總教練林岳平也說要續創連霸紀錄。

統一獅隊下午搭乘無頂巴士從台南棒球場出發，沿路上民眾熱情揮手致意與祝賀，隊員揮手回應，陳鏞基等球員做出擺臀扭腰等有趣動作，帶來歡樂氣氛。

球隊首站抵達安平開台天后宮，球隊董事長涂忠正、領隊蘇泰安、總教練林岳平與球員在廟前大合照，接著到廟內上香，廟裡廟外擠滿上千球迷，在廣場上列隊歡迎迎接統一獅隊。新人林安可一步下遊覽車，女生狂叫，大喊林安可，讓林安可很不好意思，有些靦腆。

離開安平開台天后宮後，車隊續繞市區遊行，第二站來到台南美術館2館，現場也吸引5、6百名人潮，大家忙著拍照取鏡，球員站在遊覽車上沒有下車，不斷與球迷揮手，也擺出姿勢讓球迷拍照，倒是啦啦隊跳得起勁，為遊行掀起高潮。

球隊接著回到台南棒球場，場內已湧入4千多球迷，大人、小孩齊為統一獅慶祝得來不易的總冠軍祝賀。董事長涂忠正象徵性把總冠軍盃獻給黃偉哲，黃回贈橘子。黃偉哲說，統一獅隊穿橘色球衣，送橘子大吉大利，期盼明年續拿總冠軍。