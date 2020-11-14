黑豹旗／林鴻祥轉速提升好投 玉里勝東石晉16強

黑豹旗青棒賽32強開打，玉里高中王牌投手林鴻祥7局7K、優質先發壓制東石高中，率隊以6比2拿勝晉級16強；林鴻祥先前因傷休養，受郭源治提點強化下盤，復出後球轉速提升。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽32強開打，玉里高中今天在三重棒球場與去年季軍東石高中交手，玉里派出王牌投手高二林鴻祥先發，總計用102球投7局被敲6支安打，投出7次三振，失掉1分責失分、展現壓制力。

玉里8局啟動牛棚，洪庭文投1.2局被敲3支安打，投出偏多4次保送（2次觸身球保送），失掉1分責失分，高翔宇後援抓下最後1個出局數，替球隊守住勝利。

玉里3局靠著高飛犧牲打先馳得點，4局再靠著蕭傑勛安打送回第2分，5局靠著古林鼎皓二壘打添分，7局田楊昇樺安打送回團隊第4分，8局再靠著朱紹瑜、蕭傑勛、田楊昇樺安打，單局多添2分保險分。

玉里總教練余進德表示，東石是很難纏的對手，之前有先觀察他們打者和投手的習性，「他們基本功很好、團隊凝聚力也佳」。

林鴻祥國中時期就被測到有144公里球速，升上高中後因傷休息，今年初重回場上，余進德表示，林鴻祥是球隊最好的投手，單淘汰賽事只要休息天數足夠就會讓他投；余進德也提到，去年開始退役球星郭源治就會定期到球隊幫忙指導投手，對投手群的幫助很大。

林鴻祥表示，此次球隊目標8強，越接近目標感到壓力越大，今天到賽前才接到通知要先發，但有了今天的經驗，覺得已經準備好面對接下來每場比賽；扛起球隊王牌，林鴻祥表示，每個人都一樣重要，如果沒有打擊幫忙，投手表現也會受到影響。

玉里第2棒田楊昇樺為陣中雙刀好手，今天總計5打數敲出3支安打貢獻2分打點，余進德表示，田楊昇樺手眼協調很好，「很聰明、擊球能力佳、速度不差，作戰也可以」，同時還是投手群關鍵左投戰力。