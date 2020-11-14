快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／季賽2場對戰零援護 陳偉殷搶勝要寄望打線幫忙

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

台灣左投陳偉殷明天一戰，將在沒有退路的比賽中登板，羅德隊贏球續命、輸球或和局打包，他說：「會和季賽一樣，專注在每一球上。」

太平洋聯盟季後賽今天開打，兩隊進行4戰3勝制系列賽，優勝隊伍軟銀隊先占1勝，首戰由軟銀千賀滉大對上羅德美馬學，軟銀此役演出逆轉勝，第六局追平、第八局超前，終場以4：3擊敗羅德隊，第2勝到手，最快明天就將晉級「日本一」系列賽。

羅德監督井口資仁表示，「我們現在沒有選擇，只能想辦法贏下明天的比賽。」羅德賽後也宣布，由陳偉殷扛起第二戰先發。

陳偉殷在球季尾聲重磅回歸日職，被視為羅德爭冠的秘密武器，10月14日首度「開箱」，累積先發4場，全數都是優質先發，但自家打線更貧弱，讓陳偉殷吞下0勝3敗、防禦率僅2.42。

陳偉殷把關背水一戰，只有贏球，才能幫助球隊延長戰線，他表示，「會和例行賽一樣，專注在每一球上去投。」

陳偉殷的季賽4場出賽裡，就有2場對上軟銀，羅德打線兩戰都是1分未取，陳偉殷必須寄望這次打線多幫點忙。

和例行賽不同的劇本是，陳偉殷當時兩戰都強碰王牌投手千賀滉大，這回千賀滉大已扛起首戰先發，陳偉殷的對手換了人，但也同樣不好惹，東浜巨本季拿下9勝2敗、防禦率2.34。

陳偉殷 羅德 軟銀

延伸閱讀

日職／羅德輸球面臨背水一戰 陳偉殷15日先發要擋軟銀

日職／季後賽開打 殷仔明可望登板

日職／隊友火力呢？ 陳偉殷 好投再吞敗

日職／陳偉殷先發再投優質內容 依然無緣拿到回歸首勝

相關新聞

中職／隊史首度封王遊行 獅迷擠爆球場、天后宮相挺

統一獅隊在總冠軍賽逆轉奪冠，收下隊史第10座金盃，相隔7年再嘗冠軍滋味，今天也進行隊史首見的封王遊行，與台南市民分享榮耀...

日職／季賽2場對戰零援護 陳偉殷搶勝要寄望打線幫忙

台灣左投陳偉殷明天一戰，將在沒有退路的比賽中登板，羅德隊贏球續命、輸球或和局打包，他說：「會和季賽一樣，專注在每一球上。...

中職／今年無封王旅行 餅總：疫後再拚一冠

苦等7年的總冠軍，統一獅隊安排滿滿活動行程要滿足球迷，昨天先在台北舉行見面會，今天要從台南棒球場出發，第一次在台南市區舉...

中職／想拿MVP 林安可的理由很單純

統一獅隊外野手林安可今年在年度最有價值球員、最佳新人兩大獎都排名前三，有機會跟隨文化大學學長王柏融腳步，成為中職史上包辦...

黃偉哲送橘期待統一獅連霸 林岳平：球隊蛻變令人感動

統一獅暌違7年，日前拿下中華職棒總冠軍，今天球隊遊行台南市區慶祝，到安平開台天后宮上香還願，所到之處，民眾揮手、揮旗致意...

黑豹旗／林鴻祥轉速提升好投 玉里勝東石晉16強

黑豹旗青棒賽32強開打，玉里高中王牌投手林鴻祥7局7K、優質先發壓制東石高中，率隊以6比2拿勝晉級16強；林鴻祥先前因傷...

爆米花／鄭浩均5局好投飆153公里 中培隊搶勝

爆米花棒球聯盟中華培訓隊旅美投手鄭浩均5局好投，飆速153公里、速度發揮的不錯，羅人豪單場2安2打點，中培隊終場以4比1...

黑豹旗／沈家羲復出最速149公里 火球男潘文輝：快被追上

黑豹旗青棒賽穀保家商高二投手沈家羲今天中繼2局3K、表現不錯。教練團協助調整投球旋轉盼減輕腰負擔，目前最快球速可達149...

黑豹旗／陳瑞振入東石教練團 笑稱教青棒有成就像積功德

「振總」陳瑞振返台回家鄉加入東石青棒隊教練團，今天也現身黑豹旗觀眾席關心球隊賽況；陳瑞振說這些球員可塑性高；從職業到業餘...

黑豹旗／馮皓5局7K好投壓制 穀保擊敗彰藝

黑豹旗青棒賽穀保家商今天與彰化藝術高中交手，穀保先發投手馮皓5局飆7K、好投壓制，穀保單場敲出9安、對手5次守備失誤，以...

棒球／胡智為變訓練方式爆米花好投 美日韓職都不排斥

曾旅美的投手胡智為等待合約，昨天在爆米花代表中華培訓隊投6局失1分、最快球速149公里；胡智為近期嘗試新訓練方式，收到不...

日職／季後賽開打 殷仔明可望登板

日本職棒季後賽今天開打，由太平洋聯盟高潮系列賽先登場，羅德隊首戰推出美馬學先發，要對抗軟銀隊「三冠王」千賀滉大，日本媒體...

熱門新聞

NBA／現身昔曼巴體育學院訓練 林書豪同場杜蘭特厄文

桌球／莊智淵中籤王 男桌世界盃淘汰賽首戰球王樊振東

日職／羅德輸球面臨背水一戰 陳偉殷15日先發要擋軟銀

中職／沒封王旅行看得開 林岳平：再拚一座

NBA／保羅離開雷霆流言滿天飛 傳雷納德主動聯繫招募

MLB／耕耘30年圓夢 伍佩琴掌管馬林魚成女性第一人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。