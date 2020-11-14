日職／季賽2場對戰零援護 陳偉殷搶勝要寄望打線幫忙

台灣左投陳偉殷明天一戰，將在沒有退路的比賽中登板，羅德隊贏球續命、輸球或和局打包，他說：「會和季賽一樣，專注在每一球上。」

太平洋聯盟季後賽今天開打，兩隊進行4戰3勝制系列賽，優勝隊伍軟銀隊先占1勝，首戰由軟銀千賀滉大對上羅德美馬學，軟銀此役演出逆轉勝，第六局追平、第八局超前，終場以4：3擊敗羅德隊，第2勝到手，最快明天就將晉級「日本一」系列賽。

羅德監督井口資仁表示，「我們現在沒有選擇，只能想辦法贏下明天的比賽。」羅德賽後也宣布，由陳偉殷扛起第二戰先發。

陳偉殷在球季尾聲重磅回歸日職，被視為羅德爭冠的秘密武器，10月14日首度「開箱」，累積先發4場，全數都是優質先發，但自家打線更貧弱，讓陳偉殷吞下0勝3敗、防禦率僅2.42。

陳偉殷把關背水一戰，只有贏球，才能幫助球隊延長戰線，他表示，「會和例行賽一樣，專注在每一球上去投。」

陳偉殷的季賽4場出賽裡，就有2場對上軟銀，羅德打線兩戰都是1分未取，陳偉殷必須寄望這次打線多幫點忙。

和例行賽不同的劇本是，陳偉殷當時兩戰都強碰王牌投手千賀滉大，這回千賀滉大已扛起首戰先發，陳偉殷的對手換了人，但也同樣不好惹，東浜巨本季拿下9勝2敗、防禦率2.34。