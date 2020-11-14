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中職／隊史首度封王遊行 獅迷擠爆球場、天后宮相挺

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

統一獅隊在總冠軍賽逆轉奪冠，收下隊史第10座金盃，相隔7年再嘗冠軍滋味，今天也進行隊史首見的封王遊行，與台南市民分享榮耀，沿途受到球迷熱烈歡迎，在安平開台天后宮前更擠滿群眾，等待他們的到來。

獅隊久違奪冠，今年與台南市政府合作，首度舉辦封王遊行，教練、球員們也都是初體驗，兩台雙層巴士，安排教練團與Uni girls一車、球員一車，遊行隊伍剛出發時，還有些放不開，看到沿路都有球迷熱烈歡迎，情緒也跟著越來越嗨。

獅隊全員下午2點從台南球場出發，遊行隊伍行經安平開台天后宮還願，獅隊年初前往天后宮祭拜，今年逆勢奪冠，也因此安排全員前往還願及感謝廟方對球隊的支持，總教練林岳平、董事長凃忠正和領隊蘇泰安代表致贈廟方簽名大球。

第二站停留台南市美術館二館，由吉祥物萊恩、魚頭君及Uni girls帶來現場表演、與球迷互動，接著返回台南球場，進行與球迷的見面會。

獅隊封王遊行路上受到球迷熱烈歡迎，還有瘋狂球迷騎車一路跟隨，也有球迷直接在住家陽台上高舉加油看板，吸引球員目光。

林岳平 統一獅

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