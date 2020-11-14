爆米花／鄭浩均5局好投飆153公里 中培隊搶勝

爆米花棒球聯盟中華培訓隊旅美投手鄭浩均5局好投，飆速153公里、速度發揮的不錯，羅人豪單場2安2打點，中培隊終場以4比1擊敗臺北興富發隊。

爆米花棒球聯盟中華培訓隊今天在青埔棒球場與台北興富發隊交手，由旅美投手鄭浩均先發，總計用73球投5局，被敲出5支安打，投出4次三振、無失分；鄭浩均今天球速發揮的不錯，最快球速153公里，均速可達150公里。

中培隊6局啟動牛棚，李超、莊陳仲敖、林凱威、宋文華依序登板，各投1局，僅李超在6局先投出保送、暴投，再被敲出二壘打失掉1分，其餘投手都沒有多掉分數。

中培隊昨天與桃園航空城隊交手打線熄火，今天攻勢有不錯的串連，首局楊竣翔安打開啟攻勢，再靠著野手選擇、鄭宗哲安打、盜壘，羅人豪適時安打、一棒送回2分。

中華培訓隊4局再起攻勢，葉浚琳安打、再靠著守備失誤、楊竣翔安打，單局再拿2分保險分，順利拿下比賽勝利。爆米花明天沒有賽程，18日起賽事移往嘉義稻江棒球場舉行，中華培訓隊賽程僅安排至22日，之後球員將歸建母隊。