黑豹旗／沈家羲復出最速149公里 火球男潘文輝：快被追上

黑豹旗青棒賽穀保家商高二投手沈家羲今天中繼2局3K、表現不錯。教練團協助調整投球旋轉盼減輕腰負擔，目前最快球速可達149公里，同隊火球男潘文輝直呼：「快追上我了」。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽穀保家商今天與彰藝高中交手，穀保投手沈家羲6局中繼登板，總計用23球投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分，展現不錯壓制力。

穀保總教練周宗志表示，沈家羲畢業於北勢國中，國中時投打雙刀、也有守游擊，先天條件好，無論投球或守備，協調性不錯；沈家羲進到高中後因為腰傷休息了將近10個月，守備打擊停擺許久，高二教練團讓他專心投球。

周宗志表示，沈家羲屬於速球派投手，先前立德盃最快球速可投到149公里，但之前會出現太想要出力、動作沒有做好、造成腰部負擔，教練團協助他調整投球旋轉動作，希望改善狀況，動作調整後已經不會有疼痛感，但有陣子動作又突然跑掉，會持續協助調整。

沈家羲透露前陣子狀況不好，對於今天中繼投球內容算滿意，教練團幫忙調整動作已經習慣，對於投球比較有信心；之前聽到自己球速投到149公里時有嚇一跳，陣中球速破155公里的火球男潘文輝笑說：「快要追上我了」。

沈家羲表示，高一受傷休息時很羨慕隊友出賽有好表現，復出球速有進步，周宗志教練也希望他可以拚旅外機會，「我也想出去闖一闖」。