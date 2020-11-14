黑豹旗／陳瑞振入東石教練團 笑稱教青棒有成就像積功德

「振總」陳瑞振返台回家鄉加入東石青棒隊教練團，今天也現身黑豹旗觀眾席關心球隊賽況；陳瑞振說這些球員可塑性高；從職業到業餘隊，陳瑞振帶青棒有成就，「很像在積功德」。

陳瑞振先前到中國江蘇省鉅馬隊執教，目前已經返台，選擇回到家鄉嘉義縣、加入東石高中青棒隊教練團；陳瑞振表示，目前大概投入東石協助訓練約2週，這批球員身材可能不算出色、還在發育，但他們基本動作不錯、可塑性高。

陳瑞振曾任中職兄弟象隊總教練，去中國教球前也曾於母校美和中學青棒隊執教，任內教過球員陳晨威、嚴宏鈞等人，目前也都在職棒舞台發光。

陳瑞振笑說，離開職業隊8年了，「職棒球員技術都很成熟了，現在覺得帶高中球隊很有成就感」，以美和執教的經驗為例，美和的球員素質不算好，但只要給他們正確的訓練方法和觀念，還是可以幫助他們進到職棒、讓他們在職棒舞台發光。

陳瑞振表示，在高中教球員很像在積功德，把球員推上職業舞台，對他們的未來、家庭環境都會有很大的改變，很有意義。

陳瑞振透露，離開江蘇時有收到北京省隊執教邀約，但因為有一段時間沒有回台灣了，想要先回台看看，加上疫情影響，現階段回到中國的機會應該不大。

談起中國和台灣執教的不同，陳瑞振表示，「覺得國情不一樣，選手的訓練也不一樣」，但他也提到，無論在哪個地方教學，自己也都在進步，面對不同的選手，要想出不同的方式幫忙調整，也很有挑戰性。