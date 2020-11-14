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黑豹旗／馮皓5局7K好投壓制 穀保擊敗彰藝

中央社 / 新北14日電
黑豹旗青棒賽穀保家商14日與彰化藝術高中交手，穀保先發投手馮皓（圖）5局飆7K、好投壓制，穀保單場敲出9安、對手5次守備失誤，以9比0拿勝晉級32強。中央社
黑豹旗青棒賽穀保家商14日與彰化藝術高中交手，穀保先發投手馮皓（圖）5局飆7K、好投壓制，穀保單場敲出9安、對手5次守備失誤，以9比0拿勝晉級32強。中央社

黑豹旗青棒賽穀保家商今天與彰化藝術高中交手，穀保先發投手馮皓5局飆7K、好投壓制，穀保單場敲出9安、對手5次守備失誤，以9比0拿勝晉級32強；穀保總教練周宗志認為打線先搶分後要更謹慎。

2020年黑豹旗全國高中棒球大賽，青棒強權穀保家商今天在三重棒球場與彰化藝術高中交手，穀保由馮皓先發，總計用73球投5局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、無失分，展現壓制力。

穀保首局有攻勢，1人出局後劉俊緯率先敲出二壘打，再靠著失誤跑回第1分，接著對方投手暴投、保送、孫易磊、黃劼希接連安打添分，開賽取得3比0領先。

穀保5局再起攻勢，靠著接連四壞保送、盜壘、失誤、暴投，沒有敲出安打就再拿2分，7局靠著單局1安、3保送、2失誤添分，8局再靠著周委宏、楊正宇、林佳緯、孫易磊接連安打再拿2分，順利拿下比賽勝利。

穀保總教練周宗志表示，馮皓暑假過後盃賽出賽表現都算穩定，今天本來就設定他投到5局，用球數也算精簡、表現在預期之內。

打線首局攻下3分後，2到4局沒能再有攻勢，周宗志表示，集合時也有叮嚀球員，第一局就有拿下分數，後面局數攻擊應該要更謹慎，不要拿下分數後就想要揮大棒，造成擊球點掌握不這麼理想；穀保拿勝晉級32強、下一戰對手為景文高中。

穀保家商 黑豹旗

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