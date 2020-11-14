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棒球／胡智為變訓練方式爆米花好投 美日韓職都不排斥

中央社 / 台北14日電
曾旅美的投手胡智為（前）等待合約，13日在爆米花代表中華培訓隊投6局失1分、最快球速149公里。近期嘗試新訓練方式，未來不排斥美國、日本或韓國職業棒球。中央社
曾旅美的投手胡智為（前）等待合約，13日在爆米花代表中華培訓隊投6局失1分、最快球速149公里。近期嘗試新訓練方式，未來不排斥美國、日本或韓國職業棒球。中央社

曾旅美的投手胡智為等待合約，昨天在爆米花代表中華培訓隊投6局失1分、最快球速149公里；胡智為近期嘗試新訓練方式，收到不錯成效，未來不排斥美國、日本或韓國職業棒球

先前已返台的胡智為10月加入爆米花棒球聯盟中華培訓隊，昨天在青埔棒球場先發對戰桃園航空城隊，總計用103球投6局，被敲4支安打投7次三振、3次保送、失掉1分責失分，球隊終場以0比2、7局裁定輸球，胡智為承擔敗投。

胡智為表示，今年新冠肺炎疫情影響球季，回台灣後實戰都先以短局數3、4局為主，投到6局應是目前為止最長投球局數，想看100球內可投多久。

他說，這段期間一直有跟先前在美國的教練溝通，嘗試不同訓練方式，短期內要投出力量和速度，包括用力方式、重量訓練等，需做一些改變。

胡智為表示，昨天下雨場地溼滑、投手丘不平均，開賽還在適應場地，第2局開始慢慢抓到固定點，投出準度和壓制性，展現快慢速差搭配及投球策略等。

目前是自由球員的胡智為表示，預計會在爆米花再出賽1場，賽事結束後先調整好身體、健康為主，合約的事交給經紀公司，目前目標還是旅外，不排斥美職、日職或韓職。

胡智為 棒球 球速

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