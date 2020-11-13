影／統一獅明台南封王遊行 今台北先行舉辦見面會

統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，明天將在台南市舉辦遊行，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，總教練林岳平感謝感謝球迷一整年的支持，今年在疫情中拿到的冠軍，感受更加不同。談到獅隊今年從季初不被看好、總冠軍賽面臨1勝3敗逆境，都能成功克服，林岳平感謝球迷的支持，「大家辛苦了一整年，球賽延後開打，又有疫情關係，打起來確實有難度，能夠拿下總冠軍，球員、球迷都辛苦了」。

統一獅隊外野三鬼之一的林安可今年有望角逐年度最有價值球員、最佳新人兩大獎，對此林安可坦言不可思議，「第一年就有這樣成果，驚奇的一年。」雖然自己認為新人王機會較高，不過他也期待拿下MVP，「因為聽起來比較厲害。」至於最後獎落誰家，仍要到16日的頒獎典禮才會揭曉。 統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，總教練林岳平感謝感謝球迷一整年的支持，今年在疫情中拿到的冠軍，感受更加不同。記者余承翰／攝影 統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，總教練林岳平（左起）、首席教練高志綱、潘武雄、陳傑憲、蘇智傑、林安可出席感謝球迷的支持，有球迷合影時戴著中信兄弟隊口罩，吸引眾人目光。記者余承翰／攝影 統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，總教練林岳平（前右起）、首席教練高志綱、潘武雄、陳傑憲、蘇智傑、林安可一同出席感謝球迷的支持。記者余承翰／攝影 統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，外野三鬼之一的林安可有望角逐年度最有價值球員、最佳新人兩大獎，他表示雖然自己認為新人王機會較高，不過他也期待拿下MVP。記者余承翰／攝影 統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，吸引數百位球迷一同到場同樂。記者余承翰／攝影 統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，總教練林岳平（左起）、首席教練高志綱、潘武雄、陳傑憲、蘇智傑、林安可出席感謝球迷的支持，並配合擺出各種姿勢一同合影。記者余承翰／攝影 統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，總教練林岳平（左起）、首席教練高志綱、潘武雄、陳傑憲、蘇智傑、林安可出席感謝球迷的支持，並配合擺出各種姿勢一同合影。記者余承翰／攝影