影／統一獅明台南封王遊行 今台北先行舉辦見面會
統一獅隊今年拿下隊史第十座總冠軍，明天將在台南市舉辦遊行，今天先行在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，總教練林岳平感謝感謝球迷一整年的支持，今年在疫情中拿到的冠軍，感受更加不同。談到獅隊今年從季初不被看好、總冠軍賽面臨1勝3敗逆境，都能成功克服，林岳平感謝球迷的支持，「大家辛苦了一整年，球賽延後開打，又有疫情關係，打起來確實有難度，能夠拿下總冠軍，球員、球迷都辛苦了」。
統一獅隊外野三鬼之一的林安可今年有望角逐年度最有價值球員、最佳新人兩大獎，對此林安可坦言不可思議，「第一年就有這樣成果，驚奇的一年。」雖然自己認為新人王機會較高，不過他也期待拿下MVP，「因為聽起來比較厲害。」至於最後獎落誰家，仍要到16日的頒獎典禮才會揭曉。
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