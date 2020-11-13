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中職／從背景變主角 蘇智傑接殺最後一球獻給餅總

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊蘇智傑。圖／聯合報系資料照片
統一獅隊蘇智傑。圖／聯合報系資料照片

統一獅隊今年在總冠軍賽第七戰拿下最終勝利，左外野手蘇智傑接殺最後一個出局數，背景是漫天的橘色彩帶，這一幕在媒體上播了又播，蘇智傑想起2018年自己也成為對手封王背景，「不過這次是好的」。

獅隊從1勝3敗的劣勢逆轉成功，上演連贏3場的大逆轉，才能在台中洲際棒球場拋下彩帶，至於最後這顆總冠軍賽勝利球，蘇智傑開玩笑說：「我藏起來啦。」

結果當然沒有，蘇智傑跑回場中時，就把這顆重要的紀念球交到總教練林岳平手中，蘇智傑說：「這顆球對他意義非常大，第一年當總教練就拿下總冠軍。」

接殺這顆球時，蘇智傑用力振臂後舉起雙手慶賀，是過往沒有的大動作，蘇智傑表示，畢竟是總冠軍賽，難免會有些激動的動作，不過身為「奶爸」的他，一回到家顧小孩，「心情馬上就轉換回來」。

今年總冠軍賽，蘇智傑在後段被拉下先發，他表示，自己雖然也想上去表現，但畢竟總冠軍賽，教練團會有不同考量，「重點是總冠軍，誰好誰就上。」

至少接殺到最後一球，蘇智傑笑說：「還是有上到鏡頭。」他回想起2018年打總冠軍賽輸給Lamigo桃猿隊，自己敲出的雙殺打成為最後一幕，「那時候也是我，不過這次是好的」。

蘇智傑今年在打點、全壘打都差隊友林安可一點，這一點的差別，也導致最終未出現在年度MVP的前三名最終名單中，蘇智傑表示，自己不會太在意得獎，只要能夠維持成績，未來仍有機會。

蘇智傑 林岳平 統一獅

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