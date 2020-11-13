中職／無緣MVP 陳傑憲建議看專長評估

看著隊友林安可在年度最有價值球員排進前三，統一獅隊陳傑憲除了羨慕外，也提出另一個角度，「是不是應該看每個人的專長去做評估比較合理」。

今年中職年度MVP排名前三的有投手「三冠王」德保拉、打擊「雙冠王」林安可、打出「老鬼」成績的周思齊，陳傑憲表示，入圍三人確實成績比較好，不過也反應出，大家都喜歡看全壘打、勝投，卻忽略每個人的能力不同。

對於自己沒有進入前三名，陳傑憲說：「每個人看法不同，但我也想為其他角色爭取機會。」陳傑憲認為，每個人能力不同，「有安打型、有全壘打型、有執行戰術型，都不一樣。」

陳傑憲以打點為例，打者自己打擊要好，「但前面不能沒人上壘，是需要有人去幫助的。」今年總冠軍賽，讓陳傑憲有更深體悟，「棒球是個團隊的運動，每個人有自己的工作。」

陳傑憲今年雖然在打擊率、安打兩項數據稱冠，不過他認為也不完全是靠自己，「因為教練願意排我在第一棒，每一場多一次打擊機會，整季就多120次，敲安打的機會比較多。」

雖然沒有機會拿下MVP，不過陳傑憲也拿下生涯首座最佳外野手獎，他透露，去年從父親陳建彰手中接過最佳九人獎時，感覺到「為家人爭光」的榮耀，但今年打不好，陳傑憲就會收到老爸的叮嚀電話，他開玩笑說：「反而得獎後一句話都沒有。」