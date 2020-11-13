中職／想拿MVP 林安可的理由很單純

統一獅隊外野手林安可今年在年度最有價值球員、最佳新人兩大獎都排名前三，有機會跟隨文化大學學長王柏融腳步，成為中職史上包辦此二獎的第五人，林安可期待得到MVP的原因很單純，「聽起來比較厲害」。

林安可今年以32轟、99分打點拿下打擊雙冠王，在昨天公布的MVP、新人王兩大獎初步名單中都進入前三，得主仍要到16日的頒獎典禮才會揭曉。

對於第一年就能競爭兩大獎，林安可坦言不可思議，「第一年就有這樣成果，驚奇的一年。」雖然自己認為新人王機會較高，不過他也期待拿下MVP，「因為聽起來比較厲害。」

MVP另兩位競爭者當然有也很棒，林安可認為，德保拉有投手「三冠王」的優勢，「自己也跟他對決過，真的不好打，上來機會都會贏球。」至於大前輩周思，林安可認為以年紀來說，能夠越打越厲害，「很不簡單」。

不過對自己是否有信心，林安可說：「就順其自然吧。」今年球季原本只給自己設定「在一軍待滿整季」的目標，至於最終結果，他說：「出乎預料。」

今年球季開打前，林安可都以投手身分在準備，沒想到開季轉打者卻衝出MVP級成績，林安可感謝打擊教練劉育辰的幫助，透過賽前特打、在旁提醒，慢慢修正自己的打擊。

至於明年球季會以投打哪個方向為主？林安可要交給教練團決定，不過也透露一件趣事，劉育辰曾開玩笑問他：「想不想投？」林安可說：「想。」結果劉育辰說：「那從餵球開始吧。」

今年林安可在場上看起來情緒沒有太大起伏，新人第一年就有沈穩表現，林安可笑說：「可能發洩的時候你們沒看到。」林安可表示，自己也有情緒，但因為小時候就會看著職棒球員學習，也希望在場上給其他小球員好榜樣。