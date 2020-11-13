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中職／沒封王旅行看得開 林岳平：再拚一座

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊今天在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，現場超過200名球迷，教頭林岳平也感謝球迷支持。 聯合報系資料照
統一獅隊今天在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，現場超過200名球迷，教頭林岳平也感謝球迷支持。 聯合報系資料照

拿下今年的中職總冠軍後，統一獅隊明天將在台南市舉辦遊行，對教練團、球員來說都是初體驗，總教練林岳平今天參加見面會時，也感謝球迷一整年的支持，今年在疫情中拿到的冠軍，感受更加不同。

獅隊先前在2011年、2013年奪冠後都要備戰亞洲職棒大賽，沒有太多時間慶祝，今年活動滿滿，今天先在台北的統一時代百貨舉辦球迷見面會，現場超過200名球迷，明天回到台南展開封王遊行，後天又要到高雄夢時代購物中心舉辦見面會。

回想球員生涯，林岳平確實沒體驗過封王遊行，他表示，雖然有在台北、台南舉辦過封王相關活動，但今年的活動是近期比較盛大的；老將潘武雄也說：「感覺滿新鮮的，參與封王遊行是人生第一次。」

獅隊今年從季初不被看好、總冠軍賽遇到1勝3敗逆境，都能成功克服，林岳平感謝球迷的支持，「大家辛苦了一整年，球賽延後開打，又有疫情關係，打起來確實有難度，能夠拿下總冠軍，球員、球迷都辛苦了」。

陳傑憲則說，平常在場上打球聽不到球迷加油，總冠軍賽後重看媒體拍攝的影片，才感受到球迷的吶喊聲，「心情會跟著他們一起起伏，真的起雞皮疙瘩，很感動，感覺是一體的」。

獅隊封王後，外界都在期待7-ELEVEN是否跟進推出慶祝優惠，林岳平也說，下半季拿下冠軍後就勉勵球員，「機會來了，就把總冠軍拿下來，是可以造福民眾的」。

今年雖然因為疫情關係，獅隊暫無封王旅行的計畫，林岳平看得開，「等疫情緩和後，再拚一座總冠軍。」

獅隊下一步已有規劃，等16日中職頒獎典禮結束後，讓一軍球員先休息，二軍秋訓到19日結束，接下來23日展開冬訓，一周五天、持續兩到三周，以室內課程為主，近三年加入的高中生、今年新進球員都要參加。

林岳平 中職 統一獅

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