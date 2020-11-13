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棒球／爆米花聯賽台中市僅1勝 教頭張家浩說重話

中央社 / 桃園13日電
台中市成棒隊在2020爆米花棒球聯盟賽事成績不理想，至13日為止僅拿1勝，總教練張家浩說重話，指投打表現都不好。 中央社
台中市成棒隊在2020爆米花棒球聯盟賽事成績不理想，至13日為止僅拿1勝，總教練張家浩說重話，指投打表現都不好。 中央社

台中市成棒隊此次爆米花棒球聯盟賽事成績不理想，今天延長賽第10局以7比8吞敗、目前僅拿1勝；總教練張家浩說重話，投打表現都不好，雖然到年底可能有壓力，盼球員認真面對每場比賽。

台中市成棒隊今年初重組，在年初全國成棒甲組春季聯賽就有不錯表現、拿下第7名，但年底爆米花棒球聯盟賽事戰績不佳，今天賽前僅拿1勝。

今天與安永鮮物交手，台中市隊投打表現都不理想，投手群總計送出10次保送（含四壞和觸身球保送），守備有1次失誤，台中市隊總教練張家浩說重話，對於投手、野手表現都不滿意，「攻勢在我們身上，自己沒有把握好」。

張家浩也提到，投手群送出10次保送，等於1局會送1個跑者上壘，野手守備沒能幫忙，爆米花戰績不佳，戰力上沒有太大的落差，可能是人員比較少，調度無法這麼靈活，希望可以趕快找出好的協調方式。

張家浩表示，球員打了整年賽事，多少也有點疲勞，不管業餘球員或是職業球員都一樣，除非簽複數年約，不然到了年底多少會有一些壓力，年底比賽就是考驗球員的抗壓性，也一直灌輸球員正確觀念，只要有領薪水、當一天和尚敲一天鐘，要認真努力面對每場比賽。

台中市隊表示，球隊今年初重組，還算是新球隊、也在磨合期，戰績低迷會改善，也期待後面幾場賽事可以繼續努力。

棒球 春季聯賽

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