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棒球／爆米花聯賽安永鮮物延長賽搶勝 劉鎰嘉想拚亞錦賽

中央社 / 桃園13日電
2020爆米花棒球聯盟賽事持續展開，安永鮮物隊13日與台中市隊交手，安永鮮物開路先鋒劉鎰嘉首局選到觸身球保送，6局敲安添分，7局平手時敲出超前分安打，延長賽第10局再獲觸身球保送，單場2安2打點，找回好打擊手感。 中央社
2020爆米花棒球聯盟賽事持續展開，安永鮮物隊13日與台中市隊交手，安永鮮物開路先鋒劉鎰嘉首局選到觸身球保送，6局敲安添分，7局平手時敲出超前分安打，延長賽第10局再獲觸身球保送，單場2安2打點，找回好打擊手感。 中央社

爆米花棒球聯盟安永鮮物今天與台中市隊鏖戰至延長賽第10局，安永鮮物靠著再見捕逸以8比7拿勝。安永鮮物開路先鋒劉鎰嘉找回手感和自信，目標拚亞錦國手，也衡量是否再挑戰職棒。

2020年爆米花棒球聯盟賽事安永鮮物今天在青埔棒球場與台中市隊交手，兩對攻勢往來，9局打完7比7僵持不下，突破僵局制延長賽10局上，安永鮮物後援投手鄭文豪穩守不失分，10局下安永鮮物靠著觸身球保送、捕逸跑回致勝分，順利拿下勝利。

安永鮮物後援投手鄭文豪投3局僅被敲出2支安打，投出1次三振，失掉1分責失分，幫助球隊守住勝利，也是總教練吳思賢口中搶勝的關鍵。

吳思賢表示，爆米花賽制關係、球隊中間休息較長時間，球員比較難調整，現階段剛好投、打都遇到低潮，但棒球比賽還是要看投手，鄭文豪近況不錯，但近幾場比賽上場面對首名打者容易被敲安打，要再思考一下配球。

安永先物開路先鋒劉鎰嘉今天首局選到觸身球保送，6局敲出安打添分，7局球隊6比6平手時敲出超前比分安打，延長賽第10局再獲得觸身球保送，單場2安2打點、找回好的打擊手感，

吳思賢表示，劉鎰嘉之前想太多，打不好就一直想、反而打不到球，教練團不斷鼓勵他、給他信心，今天手感回溫。

劉鎰嘉表示，先前球隊由學長扛第1棒，今年開始改由自己打第1棒，太想要上壘、選球沒有做好，前陣子的低潮，教練團鼓勵不要怕被三振、勇敢揮棒，今天比賽有不錯的成效。

24歲的劉鎰嘉這2年參加中職選秀都沒有獲得球隊青睞，他表示，職棒外野手多是長打型，自己是短程安打的打者，或許是沒有獲得青睞的原因，但明白優勢在速度。

被問起明年是否會再挑戰中職選秀，劉鎰嘉表示，明年亞錦賽中華隊總教練是自己球隊的教練吳思賢，「現階段想要先拚亞錦賽國手」，如果打出成績會再考慮挑戰。

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