日職／洋聯高潮系列賽14開打 陳偉殷可能扛第二戰

日職進入季後賽季節，太平洋聯盟高潮系列賽即將在明天開打，兩隊在今天宣告先發投手，手握一勝的軟銀隊派出「三冠王」千賀滉大，羅德隊則由美馬學應戰，日媒預期台灣投手陳偉殷會在第二戰先發。

千賀滉大今年拿到11勝、投出149次三振、防禦率2.16，三項數據都是洋聯第一，扛起首戰先發，監督工藤公康表示：「他是軟銀鷹的王牌，今年投球表現很優異，拿下三冠王，期待可以一局一局投下去，投到最後。」

羅德隊美馬學今年拿下全隊最多的10勝，也投出88次三振，防禦率3.95，雖然數據比不上千賀，但對軟銀投得很順手，今年有5勝來自軟銀，對戰防禦率是2.70。

羅德隊監督井口資仁表示，美馬學來到羅德隊的第一年就投出好成績，而且對軟銀隊也投得不錯，「讓他扛第一戰，希望引領出好的氣勢」。

陳偉殷今年在球季尾聲加盟羅德隊，由於先發投手石川步受傷缺陣，日本媒體「Sponichi Annex」預測，羅德隊在季後賽三場先發投手依序是美馬學、陳偉殷以及二木康太。

受到新冠肺炎疫情影響，日職今年季後賽調整，中央聯盟不辦高潮系列賽，今年聯盟冠軍巨人隊直接取得「日本一」門票；洋聯則是將高潮系列賽從兩輪減為一輪，戰績前兩名進行四戰三勝制系列賽，聯盟冠軍先握一勝，贏者再戰「日本一」。