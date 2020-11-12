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中職／德保拉留台領獎 林恩宇為米蘭達、羅傑斯送機

聯合新聞網 / 綜合報導
林恩宇為米蘭達(左)與羅傑斯送機，在臉書上貼出合影照，也期待兩人下季能再回來位兄弟效力。 截圖自林恩宇臉書
林恩宇為米蘭達(左)與羅傑斯送機，在臉書上貼出合影照，也期待兩人下季能再回來位兄弟效力。 截圖自林恩宇臉書

台灣大賽結束，各隊洋將陸續離開，雖然爭冠失利，本季幫助兄弟打出聯盟最佳戰績的三洋投，除了「三冠王」德保拉會留下來領獎外，羅傑斯與米蘭達，與投手教練佛斯特三人於昨日搭機離台，投手教練林恩宇特地陪伴送機，並在個人臉書發文感謝這群「幼稚園小朋友」的付出與貢獻。

林恩宇首先感謝防疫人員的努力與球迷的應援，讓比賽可以順利打完整季，「謝謝防疫人員以及關心棒球球迷們，因為你們的存在讓我們可以在球場裡奔跑，沒有美好的結果令人感到婉惜，也看到許多我們不足的地方，我們會在好好的加油的，但是不變的是球迷對我們的加油依然熱情依然宏亮，謝謝你們給我們那麼好的回憶。」

接著再感謝自家洋投，讚許他們是球隊典範，也不忘虧他們個性就像「幼稚園小朋友」，林恩宇說：「發自內心的想要好好的感謝這些大老遠過來的幼稚園小朋友，你們絕對是先發投手的典範，你們在場上讓我看到了你們多渴望贏球，看到了你們絕對不輕易的把球交出去，希望明年我們還可以繼續的合作，繼續的完成我們的目標，但也祝福你們有更棒更好的發展。」

盤點羅傑斯本季戰績猶如倒吃甘蔗，上半季雖然一度防禦率高達7.79，季中還一度下放二軍，但下半季熟習台灣棒球後就展現應有實力，17場出賽拿下6勝4負，防禦率也砍半至3.47。

至於「最貴洋投」米蘭達成績雖不如德保拉，但整季25場獲10勝8負，防禦率3.80排第三，表現非常穩定。尤其台灣大賽第三戰用111球獨撐全場，若非第七戰在第7局2出局用了121球後氣力放盡、最終遭到獅隊逆轉，勝負仍難料。而他當時不願退場的畫面，至今仍讓人印象深刻

德保拉在個人IG上轉貼兄弟球迷製作的3洋投梗圖，並留言「3兄弟」！ 截圖自德保拉IG
德保拉在個人IG上轉貼兄弟球迷製作的3洋投梗圖，並留言「3兄弟」！ 截圖自德保拉IG

三洋投剩下的德保拉因在年度獎項大豐收，決定留下來親自領獎，但也在IG上發文與球迷互動，貼上球迷自製「明年三位一定要續約阿！兄弟需要你們！」的三洋投迷因梗圖，並用西班牙留下「3兄弟」。

中信兄弟 中職

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